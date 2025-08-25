DOLAR
Pentagon: Irak'taki üslerden çekilme için 'Şu an duyuracak yeni bir şeyimiz yok'

Pentagon, Irak'taki üslerden çekildiği yönündeki haberlere ilişkin "Şu an duyuracak yeni bir şeyimiz yok" diyerek kuvvet duruşunun gözden geçirildiğini ve Eylül 2025/2026 tarihlerini hatırlattı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 18:10
Pentagon: Irak'taki üslerle ilgili açıklama

ABD Savunma Bakanlığı'ndan AA'ya yazılı yanıt

Pentagon, Irak'taki bazı askeri üslerden çekildiği yönündeki haberlere ilişkin AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, "Şu an duyuracak yeni bir şeyimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, ABD’nin Irak'taki kuvvet duruşunu ABD-Irak Ortak Bildirisi uyarınca gözden geçirmeye ve uygun şekilde ayarlamaya devam ettiği ifade edildi.

Metinde, Koalisyon'un Irak içindeki askeri misyonunu Eylül 2025 itibarıyla sona erdirme kararlılığı vurgulanırken, Eylül 2026'ya kadar Irak'taki ABD üslerinden Suriye'deki DEAŞ ile mücadele operasyonlarını desteklemeye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu geçiş sonrasında ABD’nin Irak ile ikili güvenlik işbirliği ilişkisini sürdüreceği belirtildi.

Yerel kaynaklara dayandırılan haberlere göre, ABD’nin Ayn el-Esed Hava Üssü ile Victory Üssü Kompleksinde konuşlu güçlerini Erbil ve komşu Arap ülkelerindeki askeri üslere kaydırdığı iddia edilmişti.

Hatırlatmak gerekirse, Irak'taki Uluslararası Koalisyon, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın Musul'u ve Irak'ın geniş bir bölgesini ele geçirmesinin ardından kurulmuştu.

