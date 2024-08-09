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Pentagon: Kursk Saldırısı Gerilimi Artırmıyor

Pentagon, Ukrayna'nın Kursk'a düzenlediği saldırıların gerilimi tırmandırmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:05
Pentagon: Kursk Saldırısı Gerilimi Artırmıyor

Pentagon'dan Yeni Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik başlattığı askeri harekâtın, bölgedeki gerilim seviyelerini artırmadığını duyurdu.

Ukrayna'nın Savunma Harekâtı

Bakanlığın sözcü yardımcısı Sabrina Singh, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın bu saldırılarının özellikle "kendini savunma amacı" taşıdığını belirtti. Singh, bu tür saldırıların mevcut durumu kötüleştirmediğini savundu.

ABD'nin Durumu ve Politikası

Singh, ayrıca ABD'nin uzun menzilli saldırılara destek vermediğinin altını çizerek, Ukrayna'nın Kursk'taki hareketlerinin esasen çapraz ateş niteliğinde olduğunu ve bu durumun ABD'nin politikalarıyla çelişmediğini kaydetti.

Olayların Arka Planı

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırılar, ciddi çatışmalara sebep olmuştu. Bu süreçte, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayların ardından 7 Ağustos'ta Kursk bölgesinde acil durum ilan edildi.

Putin'in Toplantısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirerek, Kursk bölgesindeki durumu değerlendirdi. Ayrıca, sivil halk için gerekli destek adımlarının atılması konusunda hükümetten direktifler verdi.

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