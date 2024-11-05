Pentagon, Kuzey Kore'nin Kursk'taki Çatışmaları Doğrulamıyor

Pentagon'dan Kuzey Kore Açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesindeki ilk çatışmalarına ilişkin bilgileri doğrulama imkanları olmadığını bildirdi.

Kursk'taki Askeri Varlık

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, düzenlediği basın toplantısında, "Kursk'ta mevcut durumda en az 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğuna inanıyoruz. Yine de Kuzey Kore'nin alandaki varlığı değerlendirilirken bu sayının artabileceğini kabul ediyoruz," dedi.

Çatışma Bilgisi Hakkında

Ryder, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde bazı çatışmalara girdikleri yönündeki haberleri incelemekte olduklarını ancak bunları doğrulamanın mümkün olmadığını belirtti.

Kuzey Kore Askeri Sayısı

Pentagon'un, Rusya'daki Kuzey Kore birliklerinin toplam sayısının yaklaşık 11 bin ile 12 bin arasında olduğunu düşündüğünü ifade eden Ryder, Kuzey Kore'nin daha fazla asker gönderip göndermeyeceğine dair yorum yapmayacağını vurguladı.

Meşru Hedefler ve Üniforma

Ryder, bu birliklerin Ukrayna karşısındaki askeri operasyonlara katılması durumunda "meşru askeri hedefler" olabileceğini söyledi. Ayrıca, Kuzey Kore birliklerinin Rus askeri üniforması ve teçhizatı kullanıyor olabileceğine dair bilgilerin kendisine ulaştığını belirtti.

Ukrayna'nın İddiaları

Ryder’ın açıklamaları, Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko'nun, Ukrayna güçlerinin Kursk'ta Kuzey Kore birlikleriyle çatıştığına dair iddialarından sonra geldi.

Güney Kore'den Açıklama

Aynı gün, Güney Kore Savunma Bakanlığı, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin önemli bir kısmının cephe bölgelerine konuşlandırıldığını bildirmiştir.

Putin ve Kuzey Kore İlişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore ziyareti esnasında iki ülke arasında kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalandığı hatırlatılmaktadır. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim’de Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini cephe bölgelerine göndermesinin planlandığını ifade etti. ABD, Rusya'ya konuşlandırılan yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin 8 bininin Kursk bölgesinde bulunduğunu iddia etti.