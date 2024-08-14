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Pentagon: Orta Doğu'daki Gerginlik ve ABD'nin İran'a Hazırlığı

Pentagon, Orta Doğu'daki durumun ciddiyetine dikkat çekerek, olası İran saldırısına karşı hazır olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 02:09
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 02:09
Pentagon: Orta Doğu'daki Gerginlik ve ABD'nin İran'a Hazırlığı

Pentagon: Orta Doğu'daki Durum Ciddi

ABD Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'daki gerginliğin süratle arttığını ve bu bağlamda ABD'nin, İran'ın potansiyel bir saldırısına karşı hazır olduğunu duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Ryder'dan Açıklama

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Orta Doğu'daki durum şu anda çok ciddi." ifadesini kullandı ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bölgeye ek savunma sistemi ve mühimmat göndermeye yönelik talimat verdiğini belirtti.

İran'ın Olası Misillemesine Dikkat

Bu hafta İran'ın İsrail'e bir misilleme yapıp yapmayacağı sorusuna Ryder, "Kesinlikle mümkün." yanıtını verdi. Bunun yanı sıra, olası bir saldırının detayları hakkında spekülasyon yapmaktan kaçındığını ifade etti.

"Hazırlıklı olacağız ve hazırız." diyen Ryder, ABD'nin durumu yatıştırmak ve İsrail'in savunmasını desteklemek için çaba sarf ettiğini vurguladı.

Diplomatik Çabaların Önemi

Ryder, gerilimin tırmanmasını istemediklerini ve bölgesel çatışmaların önüne geçmek istediklerini dile getirerek, "Diplomasinin işe yaraması için her zaman zaman vardır." dedi.

"Ancak, umarım bu yetenekleri kullanmak zorunda kalmayız. Eğer İsrail'in savunmasında gerekli olursa, bu yetenekleri kullanacağız." ifadelerini de ekledi.

Orta Doğu'daki Güvenlik Önlemleri

ABD, bölgedeki gerginliği gidermek ve İran'ın olası tehditlerine karşı durmak amacıyla ek askeri varlıklar konuşlandırma kararı aldı. Ryder, ABD'nin bu bağlamda taahhütlerinin net olduğunu belirtirken, bölgesel bir savaşı önlemek adına yapıcı adımlar atmaya çalıştıklarını vurguladı.

Son dönemde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da hedef alındığı suikast, bu gerginlikleri daha da artırmış durumda. İran'ın, Tel Aviv yönetimine karşılık verme niyetini açıkça belirttiği biliniyor.

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