Pentagon, Orta Doğu'ya Askeri Kapasite Artışı Duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran ile artan gerilimler nedeniyle Orta Doğu'ya ilave askeri varlıkların konuşlandırılacağını açıkladı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yapılan açıklamada, bölgedeki istikrarı desteklemek ve serbest ticaret akışını korumak amacıyla harekete geçtiklerini belirtti.

Parnell, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatları doğrultusunda Orta Doğu'daki askeri kapasitenin artırılacağını ifade etti. Plan kapsamında bölgeye ilave savaş uçaklarının konuşlandırılacağı bilgisi paylaşıldı ve bu sayede ABD'nin hava savunma kapasitesinin güçleneceği vurgulandı.

Sean Parnell, Hegseth'in sözlerini aktararak, "İran'ın bölgedeki ABD çıkarlarını tehdit etmesi halinde harekete geçeceğiz" dedi.

Trump'ın Müzakere Çabaları ve İran'ın Tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mart'ta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup yazarak hem müzakere teklif etti hem de tehditlerde bulundu. Hamaney, ABD'nin müzakere taleplerinin kendi çıkarlarını dayatma amacı taşıdığını belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceği konusunda uyardı.

Mektup daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri tarafından İran'a ulaştırıldı ve İran, 27 Mart'ta mektuba cevap verdiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın tehditlerinin devam etmesi durumunda doğrudan görüşmeyeceklerini, ancak dolaylı müzakerelere açık olduklarını açıkladı. Erakçi, görüşmelerin yalnızca nükleer konular üzerinden yapılacağını ve ülkesinin savunma kapasitelerinin müzakere edilmeyeceğini belirtti.

Trump, ülke medyasına verdiği demeçte, ABD ile anlaşmaya varamaması halinde İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları" tehdidinde bulundu. İran lideri Hamaney ise Trump'ın saldırı tehditlerine gerçeklik payı vermediğini, ancak herhangi bir saldırıya güçlü bir karşılık vereceklerini bildirdi.