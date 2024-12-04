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Pentagon: Suriye'de PKK/YPG ile İşbirliğimiz DEAŞ ile Mücadele İçin

Pentagon, Suriye'deki PKK/YPG ile işbirliklerinin sadece DEAŞ ile mücadele kapsamında olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:42
Pentagon: Suriye'de PKK/YPG ile İşbirliğimiz DEAŞ ile Mücadele İçin

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de destekledikleri PKK/YPG uzantılı SDG güçleri ile işbirliklerinin yalnızca DEAŞ ile mücadele kapsamında olduğunu duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, günlük basın toplantısında, Suriye'nin Halep kenti ve çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Halep’i ele geçiren muhalif grupların PKK/YPG ile karşı karşıya gelmesi durumunda ABD ordusunun tutumunu açıklayan Ryder, "DEAŞ’a karşı mücadelemiz sırasında SDG'ye destek verdik. Ancak bu görev tanımının dışında başka fırsatlar arayıp aramadığımız sorusuna verecek yanıtımız, Suriye’de odak noktamızın DEAŞ ile mücadele olduğu ve böyle kalmaya devam edeceğidir" dedi.

Pentagon sözcüsü, ABD hava kuvvetlerinin, Suriye’de bulunan rejim güçlerine ait hedefleri vurduğunu doğruladı. Bu saldırıların, bölgede bulunan Amerikan askerlerini korumak amacıyla gerçekleştirildiğini ileri sürdü. ABD’ye ait MSS Euphrates adlı askeri üssün yakınlarında bulunan rejim güçlerine ait roket bataryalarının ve bir T-64 tankının etkisiz hale getirildiğini belirten Ryder, bu saldırının PKK/YPG uzantılı SDG’ye destek amaçlı gerçekleştirilmediğini vurguladı.

Sözcü, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ve İdlib gibi bölgelerdeki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye ile irtibat halinde olduklarını kaydetti. Ryder, "Suriye'nin kuzeybatısında olup biteni izlerken açık iletişim hatlarımız olduğundan emin olmak için, Türkiye de dahil, bölgedeki ortaklarla temas halindeyiz" dedi. Gelişmelerin hassasiyetinin farkında olduklarını ifade eden Ryder, bölgede, "herkesin durumsal farkındalığa sahip olduğundan emin olmak" istediklerini vurguladı.

Son olarak, Halep'in Suriye rejim güçlerinin elinden alınması sırasında Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışmalar meydana geldi. SMO güçleri, Tel Rıfat bölgesini terör örgütünden geri almayı başardı. Halep’e giren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile PKK/YPG unsurları arasında kısa bir çatışma yaşanmasına rağmen, terör örgütü mensuplarının ağır silahlarını HTŞ'ye bırakmaları şartıyla Münbiç ve Rakka yönüne gitmelerine izin verildi.

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