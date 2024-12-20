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Pentagon, Suriye'deki ABD Asker Sayısını 900'den 2 Bin'e Güncelledi

Pentagon, Suriye'deki ABD asker sayısını 900 yerine 2 bin olarak güncelledi. Açıklama Tuğgeneral Patrick Ryder'dan geldi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 00:42
Pentagon, Suriye'deki ABD Asker Sayısını 900'den 2 Bin'e Güncelledi

Pentagon, Suriye'deki ABD Asker Sayısını Güncelledi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’de bulunan ABD asker sayısının yaklaşık 2 bin olduğunu duyurdu. Daha önce açıklanan 900 rakamı, bu yeni bilgiler ışığında güncellenmiş oldu.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün öğrendim ki, Suriye'de yaklaşık 2 bin ABD askeri bulunuyor. Bu ek kuvvetler, görev gereksinimlerini karşılamak için konuşlandırılan geçici rotasyon kuvvetleri olarak değerlendiriliyor. Çekirdek sayı ise 900 ABD askeri daha uzun vadeli konuşlandırma için mevcut," dedi.

Ryder, son haftalarda Suriye üzerinde artan ilgi nedeniyle asker sayısı bilgisini inceleme gerekliliği hissettiklerini de vurgulayarak, bu 2 bin ABD askerinin Baas rejiminin devrilmesinden önce orada konuşlandığını ifade etti.

Ayrıca Ryder, Suriye’deki kuvvet artışının ABD'nin DEAŞ'e karşı operasyonlarını güçlendirmek için geçici olarak gerçekleştirildiğini savundu. Irak’taki ABD askeri sayısının güncellenip güncellenmeyeceği sorusuna ise, “Bu konuda size geri döneyim,” yanıtını verdi.

Federal Hükümetin Kapanması Uyarısı

Pentagon, federal hükümetin kapanması ihtimaline karşı da ciddi uyarılarda bulundu. Ryder, "Bütçe görüşmelerinde uzlaşı sağlanamazsa, Pentagon durumun ciddiyetini izlemekte ve gerekli önlemleri almaktadır," ifadelerini kullandı.

Hükümetin kapanması durumunda, Savunma Bakanlığı personelinin temel alanlarda aktif çalışmaya devam edeceğini belirten Ryder, ancak askeri personele Kongre tarafından yeni fonlar tahsis edilene kadar ödeme yapılamayacağını söyledi. Asli olmayan alanlardaki askeri teknisyen ve sivil personelin ücretsiz izne çıkarılacağını vurgulayan Ryder, Kongre’yi bütçe üzerinde uzlaşmaya çağırdı.

Kapanmanın Anlamı

ABD yasalarına göre, Kongre her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın bütçesini zamanında onaylamazsa, süresiz geçici bütçeler ile bu durumu kapatmak zorundadır. Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde, federal hükümet hayatı hizmetler dışında tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalır.

Kongre, 2025 mali yılı bütçesi üzerinde anlaşmak için çabalarken, Biden yönetimi tarafından eylül ayında onaylanan geçici bütçe ile 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlanması öngörülmüştür.

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