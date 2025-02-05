Pentagon, Suriye'deki ABD Askerlerini Çekme Planları Hazırlıyor

Pentagon, ABD Askerlerini Çekme Planlarını Geliştiriyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Başkan Donald Trump'ın "yeterince karmaşa var" dediği Suriye'den, ABD askerlerini çekme planları hazırladığı bildirildi.

Pentagon'dan iki yetkili, NBC News'e yaptığı açıklamada, Pentagon'un Suriye'deki tüm ABD askerlerini çekme planları geliştirdiğini duyurdu. Yetkililer, Trump ve yakın çevresinin, Suriye'deki ABD askerlerinin çekilmesi konusundaki ilgisini artırdığını belirtti.

Buna göre, Pentagon'un yetkilileri, 30, 60 veya 90 gün içinde Suriye'den ABD askerlerini çekme planlarına adım attı. Habere göre Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz, geçen haftayı Florida eyaletinin Tampa kentinde bulunan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) karargahında geçirdi.

Karargah ziyareti sırasında Waltz, üst düzey ABD askeri liderleriyle bir araya geldi ve Orta Doğu'daki son gelişmelere dair brifing aldı. Beyaz Saray'dan bir yetkili, "Waltz'ın tüm bölgeyi tanımak için CENTCOM'u ziyaret etmesi önemlidir" açıklamasında bulundu.

Trump'tan Suriye Açıklaması

Başkan Trump, 30 Ocak'ta Oval Ofis'te yaptığı konuşmada, Suriye'deki askeri durum hakkında, "Bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama bir karar vereceğiz. Biz Suriye'ye dahil olmayacağız," ifadelerini kullandı. Trump, Suriye'nin karmaşık durumu hakkında, "Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok," dedi.

ABD Kuvvetlerinin Güncel Durumu

Trump, 2019'un sonunda dönemin Savunma Bakanı James Mattis'e Suriye'deki tüm ABD birliklerini çekme talimatı vermişti. Mattis bu plana karşı çıkarak istifa etmişti. Trump yönetimi, ABD birliklerinin çoğunu geri çekmişti ancak daha sonra bazı güçleri tekrar bölgeye göndermişti. ABD'nin Suriye'deki varlığı halen devam ediyor.

Aralık 2024 itibarıyla Pentagon, Suriye'ye yaklaşık 2 bin askerin konuşlandırıldığını duyurdu. Bu sayı, ordunun önceden belirttiği 900 askerin iki katından fazla olarak kaydedildi. Pentagon sözcüsü, o dönemdeki ek 1100 askerinin "geçici rotasyon kuvvetleri" olarak tanımlandığını, 900 askerin ise yaklaşık bir yıl süresince orada kalan "çekirdek" birlikler olduğunu belirtti.