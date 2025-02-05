DOLAR
35,93 0,01%
EURO
37,44 -0,28%
ALTIN
3.313,16 -0,89%
BITCOIN
3.540.798,79 0,28%

Pentagon, Suriye'deki ABD Askerlerini Çekme Planları Hazırlıyor

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'deki tüm askerleri çekme planları üzerinde çalışıyor. Başkan Trump, bölgedeki karmaşayı gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:01
Pentagon, Suriye'deki ABD Askerlerini Çekme Planları Hazırlıyor

Pentagon, ABD Askerlerini Çekme Planlarını Geliştiriyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Başkan Donald Trump'ın "yeterince karmaşa var" dediği Suriye'den, ABD askerlerini çekme planları hazırladığı bildirildi.

Pentagon'dan iki yetkili, NBC News'e yaptığı açıklamada, Pentagon'un Suriye'deki tüm ABD askerlerini çekme planları geliştirdiğini duyurdu. Yetkililer, Trump ve yakın çevresinin, Suriye'deki ABD askerlerinin çekilmesi konusundaki ilgisini artırdığını belirtti.

Buna göre, Pentagon'un yetkilileri, 30, 60 veya 90 gün içinde Suriye'den ABD askerlerini çekme planlarına adım attı. Habere göre Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz, geçen haftayı Florida eyaletinin Tampa kentinde bulunan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) karargahında geçirdi.

Karargah ziyareti sırasında Waltz, üst düzey ABD askeri liderleriyle bir araya geldi ve Orta Doğu'daki son gelişmelere dair brifing aldı. Beyaz Saray'dan bir yetkili, "Waltz'ın tüm bölgeyi tanımak için CENTCOM'u ziyaret etmesi önemlidir" açıklamasında bulundu.

Trump'tan Suriye Açıklaması

Başkan Trump, 30 Ocak'ta Oval Ofis'te yaptığı konuşmada, Suriye'deki askeri durum hakkında, "Bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama bir karar vereceğiz. Biz Suriye'ye dahil olmayacağız," ifadelerini kullandı. Trump, Suriye'nin karmaşık durumu hakkında, "Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok," dedi.

ABD Kuvvetlerinin Güncel Durumu

Trump, 2019'un sonunda dönemin Savunma Bakanı James Mattis'e Suriye'deki tüm ABD birliklerini çekme talimatı vermişti. Mattis bu plana karşı çıkarak istifa etmişti. Trump yönetimi, ABD birliklerinin çoğunu geri çekmişti ancak daha sonra bazı güçleri tekrar bölgeye göndermişti. ABD'nin Suriye'deki varlığı halen devam ediyor.

Aralık 2024 itibarıyla Pentagon, Suriye'ye yaklaşık 2 bin askerin konuşlandırıldığını duyurdu. Bu sayı, ordunun önceden belirttiği 900 askerin iki katından fazla olarak kaydedildi. Pentagon sözcüsü, o dönemdeki ek 1100 askerinin "geçici rotasyon kuvvetleri" olarak tanımlandığını, 900 askerin ise yaklaşık bir yıl süresince orada kalan "çekirdek" birlikler olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınların Korunması İçin 6284 Sayılı Kanunu Vurguladı
2
Pentagon, Suriye'deki ABD Askerlerini Çekme Planları Hazırlıyor
3
Kars'ta Kış Tatbikatında Hedefler Tam İhitap Edildi
4
Prof. Dr. Pampal Ege Denizi'ndeki Sismik Hareketliliği Değerlendirdi: 'Volkanik Faaliyetlerin Habercisi'
5
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Depremlerin 2. Yılında Açıklamalarda Bulundu
6
Hakkari'de 43 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
7
Almanya: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs Gibi Filistinlilere Aittir

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı