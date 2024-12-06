Pentagon: Suriye'deki Durumu Yakından İzliyoruz

Pentagon'dan Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar konusunda gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiğini açıkladı. Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin bu çatışmalara herhangi bir dahli olmadığını yineledi.

Ryder'dan Önemli Mesajlar

Ryder, Suriye'de rejim karşıtı güçlerin ilerleyişi ile ilgili sorulara yanıt vererek, "Durumu kesinlikle yakından izliyoruz. ABD'nin şu anda Suriye'nin kuzeybatısında olup bitenlerde hiçbir rolü yok," ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu durumu istikrarsızlaştırıcı etki olarak değerlendirdiklerini ve gerilimin azaltılması gerektiğini vurguladı.

SDG ile İlişkilere Dair Açıklama

ABD'nin SDG adıyla bilinen PKK/YPG güçlerine destek verip vermediğine yönelik bir soruya Ryder, "Eğer ABD güçlerinin SDG ile askeri manevralara katılıp katılmadığını soruyorsanız, cevap hayır," dedi. Bunun yanı sıra, PKK/YPG'nin operasyonları hakkında yorum yapmayacağını belirterek, ABD'nin Suriye'de yalnızca DEAŞ ile mücadele amacıyla bulunduğunu vurguladı.

3 Amerikan Askerinin Yaralanması

3 Aralık'ta Suriye'nin doğusundaki ABD üslerine yönelik gerçekleştirilen roket ve havan topu saldırılarında üç ABD askeri yaralandı. Ryder, saldırıların ardından askerlerinin korunması için gerekli önlemleri alacaklarını ifade etti. Ayrıca, bu saldırının kim tarafından yapıldığına dair incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Ayrıca, 3 Aralık'taki basın toplantısında, ABD Hava Kuvvetleri tarafından Suriye rejim güçlerine ait bazı hedeflerin vurulduğunu doğruladı. Bu saldırıların, Amerikan askerlerini koruma amaçlı yapıldığını belirtti.

Ryder, MSS Euphrates üssünün çevresinde bulunan rejim güçlerine ait roket bataryaları ve bir tankın etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, saldırının SDG'ye destek amacıyla gerçekleştirilmediğini savundu.