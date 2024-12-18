Pentagon, Türkiye ile Suriye'deki İletişimi Sürdürüyor

Pentagon: Türkiye ile İletişim Hatları Açık

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'deki durum ve bölgesel güvenlik çıkarlarıyla ilgili olarak Türkiye ile iletişim hatlarını açık tutmaya devam ettiklerini açıkladı. Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Suriye'de SDG adı altında faaliyet gösteren terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ ile ilgili süregelen görüşmelere değindi.

Suriye'deki Kırılgan Durum

Ryder, Suriye'nin bazı bölgelerinde PKK/YPG unsurlarının yerli Arap nüfusu tarafından protesto edilmesine ilişkin olarak, ABD'nin tutumunu ve bunun ABD güçleri için bir tehdit oluşturup oluşturmadığına dair soruları yanıtladı. Ryder, "Suriye'deki durumun şu anda kırılgan olduğunu kabul ediyoruz. ABD güçleri, yıllardır DEAŞ'ı yenme misyonu için SDG ile yakın şekilde çalışıyor ve bu bizim odak noktamız olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Türkiye ile İşbirliği

Bir gazetecinin, DEAŞ ile mücadelede Türkiye ile neden birlikte çalışılmadığına dair sorusunu yanıtlayan Ryder, "Türkiye çok değerli bir NATO müttefiki ve Suriye'deki durum ile DEAŞ gibi bölgesel güvenlik çıkarlarıyla ilgili olarak iletişim hatlarını açık tutmaya devam ediyoruz" dedi. Ayrıca, DEAŞ'ın yeniden canlanmamasının tüm bölge için önemli olduğunu belirterek, PKK/YPG unsurlarının bu süreçte "önemli bir ortak olmaya devam ettiğini" ifade etti.

PKK/YPG'nin Ateşkes Görüşmeleri

Aynı zamanda, Ryder, Türkiye'nin sınırına yakın Aynularab (Kobani) bölgesinde PKK/YPG unsurlarının diğer taraflarla ateşkes görüşmeleri yapmasıyla ilgili ABD'nin tutumunu sorduğunda, bu konudaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.