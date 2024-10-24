Pentagon: Türkiye'nin Terörle Mücadele Hakkı Vurgulandı

Pentagon'dan Türkiye'ye Destek

ABD Savunma Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) aleyhine gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Türkiye'nin meşru müdafaa hakkına sahip olduğu mesajını verdi.

Sabrina Singh'den Açıklama

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin, "Türkiye, bu saldırının faillerini sorumlu tutma hakkına sahiptir," ifadelerini kullandı.

Başsağlığı Dilekleri

Singh, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini de ileterek, Türkiye'nin durumu ile ilgili endişelerini paylaştı.

Türkiye'nin Operasyonları

TUSAŞ'a yönelik saldırının ardından, Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK hedeflerine yönelindi. İlgili operasyonlarda, terör örgütüne ait enerji altyapıları, lojistik ve mühimmat depoları gibi stratejik noktalar hedef alındı.

Başarı Oranları

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, düzenlenen operasyonlarda 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplamda 47 terör hedefinin vurulduğunu ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.