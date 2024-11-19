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Pentagon, Ukrayna'nın ATACMS Füzeleriyle İlgili Soruları Yanıtlamadı

Pentagon, Ukrayna'nın Rusya'nın Braynsk bölgesine düzenlediği ATACMS füzesi saldırısıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 23:55
Pentagon, Ukrayna'nın ATACMS Füzeleriyle İlgili Soruları Yanıtlamadı

Pentagon'dan Ukrayna'nın Füzeleriyle İlgili Açıklama Yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukrayna'nın Braynsk bölgesine yönelik Amerikan yapımı Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile düzenlediği saldırı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Basın Toplantısında Belirsizlik Sürüyor

Singh, günlük basın toplantısında gazetecilerin ATACMS füzelerinin kullanım iznine yönelik sorularını yanıtsız bırakırken, "Hayal kırıklığınızı anlıyorum ama şu anda duyuracağım veya onaylayacağım bir şey yok," şeklinde belirtti. Ayrıca, Rusya'nın savaş tırmandırmaya yönelik adımlarını göz ardı etmemenin önemine dikkat çekti.

Rusya'nın Açıklamaları ve Saldırı Detayları

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Braynsk bölgesine altı adet ATACMS füzesi fırlattığını duyurmuştu. Bakanlık, füzelerin S-400 ve Pantsir hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini, beşinin düşürüldüğünü ve birinin hasar gördüğünü bildirdi. Yangın çıkan askeri tesisin durumuyla ilgili can kaybı veya önemli hasar olmadan yangının söndürüldüğü ifade edildi.

ABD'nin İzin Politikası Üzerine Sorular

Singh, gazetecilerin ABD'nin Ukrayna'daki silah kullanımı konusunda bir politika değişikliği yapıp yapmadığına dair sorularını yine yanıtsız bıraktı. Bunun yanında Rusya'nın nükleer silah doktrinindeki güncellemeye dair de kaygı taşımadıklarını vurguladı.

Putin'den Nükleer Yanıt Açıklaması

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına karşı nükleer silah kullanabileceği doktrini onayladığını duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peşkov ise ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalara müdahil olma şeklini kökten değiştirdiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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