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Pentagon, Ukrayna'nın Rusya topraklarında ABD silahlarını kullanma iddialarını yalanladı

Pentagon, Ukrayna'ya Amerikan silahlarını Rusya topraklarında kullanma izni verildiği yönündeki iddiaları doğrulamadı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 21:29
Pentagon, Ukrayna'nın Rusya topraklarında ABD silahlarını kullanma iddialarını yalanladı

Pentagon'dan Ukrayna ile İlgili Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'nın uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanacağı yönündeki iddiaları doğrulamadı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, bu konuda yaptığı açıklamada, "Bu konuda verebileceğim bir detay yok." ifadelerini kullandı.

Medya Raporları ve Resmi Yanıt

Hafta sonu ABD medyasında yer alan haberlere göre, Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanılmasını izin verecek bir karar aldı. Ancak Singh, bu haberleri gördüğünü ama "doğrulayamayacağını" dile getirdi.

Kuzey Kore'nin Rolü

Washington Post'un haberine göre, yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya tarafından Kursk bölgesine getirilmesinin bu kararda etkili olduğu iddia edilmişti. Bu durum, Biden yönetiminin, Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği bir adımı atmasını sağladı.

Yeni Yönetim ve Geçiş Süreci

Singh, 5 Kasım'da yeni ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile ilgili de henüz Pentagon'da bir devir teslim sürecinin başlamadığını belirtti. Sorunsuz bir geçiş için hazır olduklarını vurgulayan Singh, Trump'ın yeni savunma bakanının üst düzey askeri yetkililerin görevlerine son vereceği iddialarına da yorumda bulunmaktan kaçındı.

Singh, "Savunma Bakanı ve bütün ordu ABD Başkanının emrinde. Yeni bakan, güven sorunu yaşayacağını düşündüğü kişilerle çalışmama hakkına sahip. İstemediği kişilerin görev yerlerini değiştirmesi veya tamamen işten çıkarılması konusunda spekülasyon yapmak istemiyorum." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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