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Pentagon, Ukrayna'ya Savunma Şirketlerinden Ekip Gönderimine Onay Verdi

Pentagon, ABD merkezli savunma şirketlerinin Ukrayna'ya ekipman tamiri için personel göndermesine izin vermeye başladı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 13:46
Pentagon, Ukrayna'ya Savunma Şirketlerinden Ekip Gönderimine Onay Verdi

Pentagon'dan Önemli Adım

Amerikalı yetkililerin aktardığına göre, Pentagon, ABD merkezli özel savunma şirketlerinin Ukrayna'ya ekipman tamiri ve bakım hizmetleri sağlamak amacıyla personel göndermeye başlaması için teklifleri kabul etmeye başladı.

Kısıtlamaların Gevşetilmesi

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla Associated Press'e (AP) konuşan yetkililer, Pentagon'un özel savunma şirketlerinin Ukrayna'ya ekip göndermesini engelleyen kısıtlamaları gevşettiğini belirtti. Üst düzey yetkililer, az sayıda özel savunma şirketinin bu doğrultuda faaliyet gösterebileceğini ifade etti.

Uzmanlık Gerektiren Tamir İşlemleri

Yetkililere göre, özellikle F-16 uçakları ve hava savunma sistemleri gibi kritik ekipmanların tamiri uzmanlık gerektirmektedir. Bu nedenle, Pentagon'un ekip gönderilmesine izin vermesi, Ukrayna'nın savaşta bu tür ekipmanları etkin bir şekilde kullanabilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Güvenlik Önlemleri

Ayrıca, gönderilecek ekibin güvenliğinden özel savunma şirketlerinin sorumlu olacağı bildirilmektedir. Bu durum, Ukrayna'daki ekipman bakım ve onarım süreçlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesini amaçlamaktadır.

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