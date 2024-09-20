Pentagon'un Lübnan Stratejisi Üzerine Endişeler

Pentagon'dan Lübnan'a Yönelik Endişeler

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Lübnan üzerindeki kara harekâtı seçeneğini değerlendirme aşamasında olduğu izleniminde.

Kara Saldırı İhtimali

Haberin detaylarında, Pentagon'un İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını daha da genişleterek karadan bombardıman gerçekleştirebileceği endişeleri vurgulanıyor. Bir savunma yetkilisi, Lloyd Austin’in bir bakanlık yetkilisine, "İsrail'in Lübnan'a yakın zamanda bir saldırı başlatmasından endişe ediyoruz." şeklindeki ifadelerini aktardı.

Son Patlamaların Etkisi

Söz konusu endişelerin, Lübnan'daki telsiz ve çağrı cihazlarının patlaması sonrası arttığı belirtiliyor. Yetkili, "Bu durumun kontrolden çıkmasından büyük endişe duyuyorum." diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

İsrail'in Askeri Hazırlıkları

ABD'li yetkililer, saldırı için İsrail’in kuvvetlerinin Lübnan sınırına kaydırıldığına dair net bir gösterge bulunmadığını; böyle bir hazırlığın haftalar alabileceğini, ancak İsrail’in küçük askeri güçle dar kapsamlı hızlı operasyonlar gerçekleştirme ihtimalinin olduğunu belirtti.

Elektromanyetik Patlamalar

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan genelindeki elektronik cihazlarda meydana gelen ikinci patlamanın ardından, ülkesinin dikkatinin Lübnan cephesine kaydığı ve savaşta yeni bir aşamanın başladığını açıkladı.

Son Gelişmeler

Lübnan'da, 17 Eylül ve 18 Eylül tarihlerinde karşılaşılan patlamalarda toplamda 37 kişi hayatını kaybetmiş, 2,931 kişi yaralanmıştır. Lübnanlı yetkililer olayları İsrail’e atfederken, İsrail’den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmamıştır. Taraflar arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana artan çatışmalar devam etmektedir.