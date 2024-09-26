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Pentagon'un Ukrayna'ya Beyaz Fosfor Mühimmatı Önerisi İddiası

Pentagon'un Ukrayna'ya beyaz fosfor mühimmatı gönderme önerisi Beyaz Saray tarafından reddedildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:33
Pentagon'un Ukrayna'ya Beyaz Fosfor Mühimmatı Önerisi İddiası

Pentagon'un Tavsiyesi

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna'ya beyaz fosfor mühimmatı gönderilmesini önerdiği, ancak bu önerinin Beyaz Saray tarafından reddedildiği bildirildi.

Yetkililerden Gelen Bilgiler

NBC'ye konuşan ismini vermek istemeyen üç ABD'li yetkili, Pentagon'un üst düzey yetkililerinin, Ukrayna'da savaş alanında kullanılmak üzere beyaz fosfor mühimmatı sağlanmasını önerdiğini belirtti.

Ancak bu teklifin defalarca Beyaz Saray tarafından geri çevrildiği ifade edildi.

Beyaz Fosfor Kullanımı

Haberde, Pentagon'un önerdiği beyaz fosforlu mermilerin, düşman birliklerine karşı kullanılmak yerine ışık ve duman üretme amacı taşıdığı belirtiliyor.

Beyaz fosfor, oksijenle temasa geçtiğinde ani bir şekilde tutuşabilen mumsu bir madde olup, aşırı sıcaklıkta yanarak yüzeylere yapışabiliyor. Bu durum, giysilere ve cilde temas ettiğinde ölümcül yanıklara yol açabiliyor. Ayrıca, bu maddenin yaydığı kimyasallar akciğerlere ve gözlere zarar verebilir.

Uluslararası Yasaklar ve Önceki Kullanım Örnekleri

Uluslararası kuruluşlarca yasaklanan bu tür silahlar, daha önce İsrail tarafından Gazze saldırılarında kullanılmıştır. Lübnan Tarım Bakanlığı, bu sebeple ülkenin güneyinde 60 bin zeytin ağacı ile 2 bin 600 dönümlük tarım arazisinin tamamen yok olduğunu bildirmiştir.

Öte yandan, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde gerçekleştirdiği beyaz fosfor saldırıları sonucunda yaklaşık 250 Lübnanlının yaralandığını ve hastanelerde tedavi gördüğünü belirtmiştir.

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