Pera Müzesi, Genç Sanatçılara Sanat Atölyeleriyle İlham Veriyor

Pera Müzesi, sanatın büyülü dünyasını çocuklar ve gençlerle buluşturduğu "İzler ve Yansımalar" programıyla dikkat çekiyor. Bu program, Samih Rifat: 'Çok İş Var Yapacak' sergisinin paralelinde 20 Haziran'a kadar devam edecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, atölyelerde katılımcılar, desen, renk, mekan ve anlatı üzerine yaratıcı çalışmalar yapma fırsatı bulacak. Çocuklar ve gençler, Samih Rifat'ın siyah beyaz kent ve portre fotoğraflarından ilham alarak, kendilerine özgü sanat eserleri üretecekler. Program, okul gruplarına yönelik sergi turları ve bireysel katılımcılar için hafta sonu etkinliklerini de içeriyor.

4-6 Yaş Grubu için Atölyeler

4-6 yaş grubu çocuklar için hazırlanan atölyelerde, katılımcılar Rifat’ın sanatsal üslubunu keşfederken, kendi yorumlarını ekleyerek özgün eserler oluşturma imkanına sahip olacaklar. Örneğin, "Merhaba Ben" atölyesinde 3 ve 24 Mayıs'ta çocuklar, sergide yer alan portre fotoğraflarını inceleyip kendi siluetlerini kağıda çizecek ve farklı malzemelerle süsleyerek kişisel portrelerini yaratacaklar.

7-12 Yaş Grubu için Atölyeler

7-12 yaş grubuna yönelik düzenlenen atölyelerde ise, katılımcılar çeşitli malzemeler ve tekniklerle Rifat'ın sanat anlayışını deneyimleme fırsatı bulacak. "Mürekkebin Damlaları" atölyesinde 3 Mayıs'ta çocuklar mürekkep akışını keşfederken, soyut desenler oluşturacaklar. "Diğer Yarım" atölyesinde ise Rifat’ın portre fotoğraflarından esinlenerek kendi yarımları ile özgün portreler yaratacaklar.

Okul Grupları için Özel Programlar

Okul grupları için düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, Samih Rifat'ın sanatsal pratiğini derinlemesine keşfedecekler. Her perşembe gerçekleştirilen sergi turları, öğrencilere sanatçının farklı alanlardaki üretimlerini rehber eşliğinde inceleme fırsatı sunuyor.

Pera Engelsiz: Kapsayıcı Sanat Atölyeleri

Bütün bireylerin sanata erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan Pera Engelsiz programı, özel gereksinimli bireyler için de atölyeler düzenliyor. Katılımcılar, "Sihirli Aynalar" atölyesinde, Rifat'ın otoportrelerinden ilham alarak süslemeler yapacaklar. Ayrıca, "Silüetin Portresi" atölyesinde kendi silüetlerini oluşturacaklar.