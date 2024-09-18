Pera Müzesi'nde Yeni Sergiler: Hesaplar ve Tesadüfler ile Vera Molnar'ın İzinde

Pera Müzesi Yeni Sergilere Ev Sahipliği Yapıyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı çerçevesinde sanatseverlere iki yeni sergi sunacak: "Hesaplar ve Tesadüfler" ile "Vera Molnar'ın İzinde".

Hesaplar ve Tesadüfler

Müzeden yapılan açıklamada, algoritma ve bilgisayar sanatının öncü isimlerinden Dora Maurer, Vera Molnar ve Gizella Rakoczy'nin eserlerinden oluşan "Hesaplar ve Tesadüfler" sergisinin yarın açılacağı bildirildi. Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu'ndan hazırlanan serginin küratörlüğü Kinga Rozsa Hamvai tarafından üstlenildi. Bu sergi, sanat ile matematiği birleştiren üç sanatçının çalışmalarıyla soyutlama ve algoritmanın farklı dünyasına bir yolculuk sunuyor.

Serginin tasarımı Yelta Köm (Studio No Frame) ve grafik ile katalog tasarımı Esen Karol tarafından yapıldı. Sergi, 26 Ocak 2025 tarihine kadar Pera Müzesi'nin 4. ve 5. katlarında ziyaret edilebilecek.

Vera Molnar'ın İzinde

Geçtiğimiz yıl 99 yaşında hayatını kaybeden bilgisayar sanatının öncülerinden Vera Molnar, ölümünün hemen ardından Centre Pompidou'da geniş kapsamlı bir retrospektifle anılmıştı. "Vera Molnar'ın İzinde" sergisi, Molnar'ın önemli eserlerinin yanı sıra ondan esinlenen 16 çağdaş sanatçının eserlerini bir araya getiriyor.

Serginin küratörleri Richard Castelli ve Zsofia Mate olup, Molnar'ın çalışma yöntemlerini kullanarak video ve artırılmış gerçeklik gibi güncel medya ile eser üreten sanatçılar arasında Refik Anadol, Arno Beck, Peter Beyls, Snow Yunxue Fu, Mario Klingemann, Patrick Lichty, Frieder Nake, Casey Reas, Antoine Schmitt, Erwin Steller, Tamiko Thiel, Iskra Velitchkova, aurece vettier, Mark Wilson ve Samuel Yan yer almakta.

Molnar'ın doğumunun 100. yılına özel olarak düzenlenen sergi, Stiftung für Kunst und Kultur e.V. ve Broich Digital Art Foundation iş birliğiyle gerçekleştirildi. 2024 başında, köklü sanat kurumlarından Ludwig Müzesi’nde (Köln) açılan bu sergi, "Hesaplar ve Tesadüfler" sergisiyle eş zamanlı olarak 26 Ocak 2025’e kadar görülebilecek.