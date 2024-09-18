DOLAR
34,09 -0,06%
EURO
37,94 -0,03%
ALTIN
2.820,66 -0,21%
BITCOIN
2.035.988,43 0,59%

Pera Müzesi'nde Yeni Sergiler: Hesaplar ve Tesadüfler ile Vera Molnar'ın İzinde

Pera Müzesi, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında iki yeni sergi açıyor: Hesaplar ve Tesadüfler ve Vera Molnar'ın İzinde.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 19:22
Pera Müzesi'nde Yeni Sergiler: Hesaplar ve Tesadüfler ile Vera Molnar'ın İzinde

Pera Müzesi Yeni Sergilere Ev Sahipliği Yapıyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı çerçevesinde sanatseverlere iki yeni sergi sunacak: "Hesaplar ve Tesadüfler" ile "Vera Molnar'ın İzinde".

Hesaplar ve Tesadüfler

Müzeden yapılan açıklamada, algoritma ve bilgisayar sanatının öncü isimlerinden Dora Maurer, Vera Molnar ve Gizella Rakoczy'nin eserlerinden oluşan "Hesaplar ve Tesadüfler" sergisinin yarın açılacağı bildirildi. Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu'ndan hazırlanan serginin küratörlüğü Kinga Rozsa Hamvai tarafından üstlenildi. Bu sergi, sanat ile matematiği birleştiren üç sanatçının çalışmalarıyla soyutlama ve algoritmanın farklı dünyasına bir yolculuk sunuyor.

Serginin tasarımı Yelta Köm (Studio No Frame) ve grafik ile katalog tasarımı Esen Karol tarafından yapıldı. Sergi, 26 Ocak 2025 tarihine kadar Pera Müzesi'nin 4. ve 5. katlarında ziyaret edilebilecek.

Vera Molnar'ın İzinde

Geçtiğimiz yıl 99 yaşında hayatını kaybeden bilgisayar sanatının öncülerinden Vera Molnar, ölümünün hemen ardından Centre Pompidou'da geniş kapsamlı bir retrospektifle anılmıştı. "Vera Molnar'ın İzinde" sergisi, Molnar'ın önemli eserlerinin yanı sıra ondan esinlenen 16 çağdaş sanatçının eserlerini bir araya getiriyor.

Serginin küratörleri Richard Castelli ve Zsofia Mate olup, Molnar'ın çalışma yöntemlerini kullanarak video ve artırılmış gerçeklik gibi güncel medya ile eser üreten sanatçılar arasında Refik Anadol, Arno Beck, Peter Beyls, Snow Yunxue Fu, Mario Klingemann, Patrick Lichty, Frieder Nake, Casey Reas, Antoine Schmitt, Erwin Steller, Tamiko Thiel, Iskra Velitchkova, aurece vettier, Mark Wilson ve Samuel Yan yer almakta.

Molnar'ın doğumunun 100. yılına özel olarak düzenlenen sergi, Stiftung für Kunst und Kultur e.V. ve Broich Digital Art Foundation iş birliğiyle gerçekleştirildi. 2024 başında, köklü sanat kurumlarından Ludwig Müzesi’nde (Köln) açılan bu sergi, "Hesaplar ve Tesadüfler" sergisiyle eş zamanlı olarak 26 Ocak 2025’e kadar görülebilecek.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Narin'in Şüpheli Ölümüne İlişkin 10 Farklı İddia Gündemde: Narin Amca ve Abiyi Cinsel İlişki Yaşarken Gördü ve...
2
Tahran'da Lübnan Halkına Destek Gösterisi: Karanfil Bırakıldı
3
Fransa'da Emeklilik Reformu İptali İçin Tasarı Meclis'te Görüşülüyor
4
Pendik'te Boykot Afişi Sebebiyle Esnafa Ceza Uygulandı
5
Lübnan'da Telsiz Patlamaları: 12 Ölü, 300 Yaralı
6
Lübnan'da Telsiz Patlamaları: İddiaya Göre İsrail'in Tuzağı
7
Batman'da Kuyumcu Kendini Vurdu, Yakını Yaralandı

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama