Perez Esquivel'den Arjantin'de Netanyahu'nun tutuklanması talebi

Adolfo Perez Esquivel ve insan hakları örgütleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahunun Arjantin’e planlanan ziyareti öncesi federal mahkemeye başvurarak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararlarının uygulanmasını ve Netanyahu'nun soykırım ve savaş suçlarından tutuklanmasını talep etti.

Mahkemeye başvuru ve talepler

AA muhabirine değerlendirmede bulunan 93 yaşındaki Perez, İsrail’in saldırıları sonucu 20 bin çocuğun hayatını kaybettiğini ve Gazze halkının İsrail askerlerince kasten hedef alındığını söyledi. Perez, Arjantin’in UCM’nin yargı yetkisini tanıdığını ve kararlarını uygulamakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Hükümet ve ziyaret tartışması

Perez, Devlet Başkanı Javier Milei ve hükümetini eleştirerek "Netanyahu, Devlet Başkanı Javier Milei’nin davetiyle buraya gelmek istiyor. Eğer gelirse elbette tepki göstereceğiz ve umuyoruz ki ülkeye gelmez. Diyelim ki geldi, bu da bir ihtimaldir çünkü Arjantin hükümeti, Netanyahu’nun ziyaretinde UCM kararlarını uygulamayacağını duyurdu. Oysa UCM’nin bu konudaki görüşü zaten belli." ifadelerini kullandı.

ABD ve BM eleştirileri

Perez, ABD’nin tutumunu sert biçimde eleştirdi: "Irak’ın işgalini haklı çıkarmak için yalanlar uydurdular. Ben savaş sırasında Bağdat’ta 12 gün kaldım, oradaki yıkımı, yağmayı, müzelere yapılan hırsızlıkları kendi gözlerimle gördüm... Uluslararası ilaç yardımı ulaşmıyor, elektrik de yoktu." Perez, BM’de ABD vetosunun İsrail’i koruduğunu ve bunun çözümün önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

Filistin meselesi ve Yahudi toplumu

Perez, İsrail’in tarihsel olarak Filistin Devleti kurulmasını istemediğini belirterek "Dünyada Yahudi toplumu güçlüdür, özellikle de kararlarını dayattığı ABD’de." dedi. Avrupa ülkelerinin politikalarını eleştiren Perez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Arjantin ziyareti sırasında kendisiyle görüştüğünü ve Filistin’i devlet olarak tanıyacağını aktardığını belirtti.

Toplumsal tepki ve insani yardım

Perez, Arjantin’deki Yahudi topluluğunun Gazze konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu vurguladı: "Elbette tüm Yahudiler, bu soykırımı desteklemiyor. İsrail devletinin tutumu ile tüm Yahudilerin bakış açıları aynı değil." Perez, Gazze’de insanların hem kurşunla hem de açlıkla hayatını kaybettiğini ve bu nedenle yiyecek götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu gibi girişimlerin çok değerli olduğunu söyledi.

Ateşkes ve çözüm önerileri

Gazze’de olası bir ateşkes hakkında Perez, Hamas’ın İsraillileri kaçırmasını doğru bulmadığını ve eğer ellerinde esir varsa serbest bırakılmaları gerektiğini belirtti. Aynı zamanda İsrail’in hastaneler ve okulları hedef almayı derhal durdurması gerektiğini söyledi ve "Bir halkın yaşamını yok etmeyi sona erdirmeli" ifadelerini kullandı. Perez, BM’nin etkisiz kaldığını ve Avrupa ile ABD’nin tutumlarının barışa engel olduğunu kaydetti.

Adolfo Perez Esquivel kimdir?

İspanyol asıllı insan hakları savunucusu, ressam, heykeltıraş ve yazar Adolfo Perez Esquivel, 1931'de Buenos Aires'te doğdu. 1970'lerdeki askeri yönetim döneminde aktivizmi nedeniyle tutuklandı, işkence gördü ve gizli yerlerde alıkonuldu. Latin Amerika’daki askeri diktatörlüklere karşı şiddetsiz direnişi ve insan hakları mücadelesi nedeniyle 1980'de Nobel Barış Ödülüne layık görüldü.