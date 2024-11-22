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Perge Antik Kestos Çeşmesi 1800 Yıl Aradan Sonra Su Akıtmaya Başladı

1800 yıl aradan sonra Perge Antik Kenti'ndeki Kestros Çeşmesi yeniden su akıtıyor, turizm için yeni bir umut doğuyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:21
Perge Antik Kestos Çeşmesi 1800 Yıl Aradan Sonra Su Akıtmaya Başladı

Perge Antik Kenti'nde, milattan sonra 2. yüzyılda İmparator Hadrianus tarafından inşa edilen antik Kestros Çeşmesi, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçti. Antalya’nın Aksu ilçesinde yer alan bu tarihi yapının su akıtmaya başlaması, bölgenin kültürel mirasına olan ilgiyi artıracak.

Antik Kenti Keşfedebilirsiniz

Bir zamanlar Pamfilya bölgesine başkentlik yapmış olan Perge, Anadolu'daki en düzenli Roma dönemi kentlerinden biri olarak biliniyor. 1946'dan beri kazı çalışmaları yürütülen bu antik kent, kuleleri, tiyatrosu, stadyumu ve hamamlarıyla geçmişin kapılarını aralıyor. 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Perge, tarihi ve turistik cazibesiyle önemini koruyor.

Yeniden Su Akıtmaya Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle iki yıl önce başlatılan Kestros Çeşmesi'ndeki su akıtma çalışmaları nihayet tamamlandı. 1800 yıl aradan sonra çeşmeden yeniden su akmaya başladı. Kestros Çeşmesi, antik dönemde şehrin 3 kilometre doğusundan geçen Kestros Nehri’nden alınan suyu kentin ortasına taşıyor. Çeşmenin üzerindeki uzanmış tanrı figürü ise bu nehir tanrısını simgeliyor.

Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Perge Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Dönmez, 1946’dan beri süren kazı çalışmalarında kentin birçok kısmının arkeolojik olarak açığa çıkarıldığını belirtti. 2022 yılında İl Kültür Müdürlüğü ve Antalya Müzesi iş birliği ile başlayan su akıtma çalışmalarının sonuçlandığını ifade eden Dönmez, Kestros Çeşmesi’nin yeniden hayat bulduğunu belirtti.

Gelecek İçin Planlar

Dönmez, çeşmenin yalnızca 100 metrelik kısmında onarım ve konservasyon çalışmalarının tamamlandığını dile getirerek, “Çeşmenin en önemli özelliği, suyun önce bir havuzda toplanması ve ardından 700 metre uzunluğunda bir kanaldan akmasının sağlanmasıdır.” dedi. Kestros Çeşmesi’nin yeniden su akıtmaya başlamasıyla birlikte bölgeye yönelik turistik ziyaretlerin artması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'nın merkez Aksu ilçesi sınırlarında yer alan Perge Antik Kenti'nde milattan sonra 2....

Antalya'nın merkez Aksu ilçesi sınırlarında yer alan Perge Antik Kenti'nde milattan sonra 2. yüzyılda İmparator Hadrianus tarafından yaptırıldığı bilinen antik "Kestros Çeşmesi" yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçti. Bir dönem Pamfilya bölgesine başkentlik yaptığı bilinen ve Anadolu'daki en düzenli Roma dönemi kentlerinden biri olmasının yanı sıra mermer heykeltıraşlığıyla da ünlü kentte, 1946'dan beri kazı çalışmaları yürütülüyor.

Antalya'nın merkez Aksu ilçesi sınırlarında yer alan Perge Antik Kenti'nde milattan sonra 2....

Antalya'nın merkez Aksu ilçesi sınırlarında yer alan Perge Antik Kenti'nde milattan sonra 2. yüzyılda İmparator Hadrianus tarafından yaptırıldığı bilinen antik "Kestros Çeşmesi" yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçti. Bir dönem Pamfilya bölgesine başkentlik yaptığı bilinen ve Anadolu'daki en düzenli Roma dönemi kentlerinden biri olmasının yanı sıra mermer heykeltıraşlığıyla da ünlü kentte, 1946'dan beri kazı çalışmaları yürütülüyor.

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