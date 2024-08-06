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Perinçek'in Kişisel Verilerini Paylaşan Gülaltay'a Hapis Cezası

Doğu Perinçek'in kimlik numarasını paylaşan Semih Tufan Gülaltay, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:04
Perinçek'in Kişisel Verilerini Paylaşan Gülaltay'a Hapis Cezası

Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması Cezası

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in TC kimlik numarasını sosyal medya üzerinden paylaşan Semih Tufan Gülaltay'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Soruşturma Süreci

Perinçek'in avukatı İbrahim Erdoğan'ın şikayeti üzerine başlatılan süreçte, Gülaltay hakkında "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" suçlamasıyla dava açıldı.

Gülaltay'ın Savunması

Dava sürecinde iddiaları kabul etmeyen Gülaltay, Perinçek'e yönelik daha önceki bir hakaret davasında alınan beraat kararını paylaşarak amacının kişisel verileri yaymak olmadığını savundu. Beraat talep etti.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, suçun ciddiyetini, işleniş biçimini ve sanığın amacını göz önünde bulundurarak Gülaltay'a 2 yıl hapis cezası verdi. Ancak sanığın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkileri nedeniyle cezası 1 yıl 8 aya indirildi.

İstinaf Mahkemesi Değerlendirmesi

Gülaltay, karara itiraz ederek dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı. İstinaf, yerel mahkemenin kararının hukuka uygun olduğunu ve delillerde herhangi bir eksiklik olmadığını belirledi. Bu nedenle itirazı esastan reddetti.

Sonuç olarak, kişisel verilerin korunmasına yönelik yasaların önemine bir kez daha vurgu yapılmış oldu.

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