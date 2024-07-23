Perinçek'ten CHP'ye Sert Eleştiriler: İktidar Olmanın Yolu Nedir?

Doğu Perinçek'ten CHP'ye Eleştiriler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Perinçek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticilerine seslenerek, Türkiye'de oy toplayarak iktidar olmanın mümkün olmadığını savundu.

Seçimle Hükümet Ortağı Olunamaz

Perinçek, konuşmasında şunları belirtti: "Türkiye'de oy toplamakla, seçim yoluyla yapamayacağınız işler vardır. Oy toplayarak, seçim yoluyla PKK’yı, DEM Parti'yi, HDP'yi ve benzerlerini hükümet ortağı yapamazsınız."

Yerel Seçimlerin Etkileri

Perinçek, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Güneydoğu illerinde PKK güdümündeki DEM Parti'nin belediyeleri ele geçirdiğini ileri sürdü ve bu durumun risklerine dikkat çekti.

ABD Derin Devletine Dikkat!

Perinçek, CHP'nin iktidar olmasının önündeki engelleri 7 madde halinde sıraladı. Bu maddeler arasında, ABD’nin Derin Devlet Raporuna atıfta bulunarak, parti yöneticilerinin bu raporda belirtilen rolleri üstlenerek iktidar olamayacaklarını ifade etti.

Özerk Yönetim İddiaları

Perinçek, "Oy toplayarak Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı uygulayamaz, özerk yönetimler oluşturamazsınız. FETÖ’yü kurtaramaz ve iktidar ortağı yapamazsınız." diyerek CHP'nin politikalarını eleştirdi.

İktidar Olmanın Şartları

Perinçek'in diğer eleştirileri, Türk devrimine ve Atatürk’e ihanet iddiaları ile değişen çeşitli sosyal ve siyasal konuları kapsamaktadır. "Çürüyen Atlantik Sistemi'nin LGBT kültürünü savunarak iktidar olamazsınız." diyen Perinçek, CHP'nin mevcut politikalarının tutarsız olduğunu savunuyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.