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Perinthos Antik Kenti Tarih Tutkunlarının Yeni Rotası Olacak

Tekirdağ'daki Perinthos Antik Kenti, kazı çalışmalarıyla tarih meraklılarının ilgi odağı haline gelmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 10:55
Perinthos Antik Kenti Tarih Tutkunlarının Yeni Rotası Olacak

Perinthos Antik Kenti Tarih Tutkunlarına Kapı Açıyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan ve 5 bin yıllık geçmişe sahip Perinthos Antik Kenti, önümüzdeki yıllarda tarih meraklılarının ilgisini çekecek bir destinasyon olma yolunda ilerliyor. Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak, antik kentin tarihsel önemine değindi.

Kazı Çalışmaları ve Buluntular

Prof. Dr. Erdem, Perinthos'ta halihazırda devam eden kazı çalışmalarının 4 yıldır sürdüğünü belirtti. "Kazılarda farklı dönemlere ait çok sayıda buluntu çıkıyor. Bu buluntular arasında heykeller, mezar objeleri, kandiller, sikkeler ve kemik eserler yer alıyor. Ayrıca, seramik parçalarının da o döneme dair önemli bilgiler sunduğunu belirtmek gerekir." diye ekledi.

Turizme Yönelik Çalışmalar

Antik tiyatroda devam eden kazıların 60 kişilik bir ekip tarafından yürütüldüğünü ifade eden Erdem, bilimsel çalışmaların yanı sıra mimari belgeleme, jeofizik araştırmalar ve su altı incelemeleri yapıldığına da dikkat çekti. "Burası tarih meraklılarının rotası haline gelecek. Kazı çalışmalarının ilerlemesiyle burası için bir gezi güzergahı oluşturulması ve bir enformasyon merkezi kurulması gerekli.” İfadelerini kullandı.

Gelecek Hedefleri

Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, gelecekte turizme yönelik çalışmalar gerçekleştirileceğini ve farklı üniversitelerden gelen arkeologlar ile öğrencilerin katılacağı projelerin sürdüğünü dile getirdi. "Bu yıl kazı çalışmalarını Aralık’a kadar devam ettirmeyi planlıyoruz" dedi. Ayrıca, "Mola Burnu" olarak adlandırılan bölgedeki kontrol sondajlarıyla alanın tabakalanmasının daha iyi anlaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin ilerleyen...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin ilerleyen yıllarda tarih meraklılarının rotası haline geleceği bildirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin ilerleyen...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin ilerleyen yıllarda tarih meraklılarının rotası haline geleceği bildirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin ilerleyen...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin ilerleyen yıllarda tarih meraklılarının rotası haline geleceği bildirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin ilerleyen...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin ilerleyen yıllarda tarih meraklılarının rotası haline geleceği bildirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin ilerleyen...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin ilerleyen yıllarda tarih meraklılarının rotası haline geleceği bildirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin ilerleyen...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin ilerleyen yıllarda tarih meraklılarının rotası haline geleceği bildirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin ilerleyen...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin ilerleyen yıllarda tarih meraklılarının rotası haline geleceği bildirildi.

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