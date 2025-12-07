Perşembe'de 6. Hamsi Festivali: 7 Ton Hamsi ve Binlerce Ziyaretçi

Perşembe'de 6. Hamsi Festivali coşkusu: 7 ton hamsi tüketildi

Ordu'nun "Sakin Şehir" unvanlı Perşembe ilçesinde düzenlenen geleneksel hamsi festivali bu yıl da yoğun ilgi gördü. 6'ncısı gerçekleştirilen etkinliğe binlerce vatandaş katılırken, festival boyunca yaklaşık 7 ton hamsi tüketildi.

Organizasyon ve ikramlar

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen festivalde, hamsi ızgara başta olmak üzere pancar çorbası, cevizli helva, mısır ekmeği ve turşu gibi yöresel lezzetler ziyaretçilere ikram edildi. Etkinliğe ilçe dışından, İstanbul, Samsun ve Tokat gibi şehirlerden de çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkanların mesajları

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, programda yaptığı konuşmada, "İşte mutluluğun tablosu bu. Sizlerin yüzü gülüyor, Perşembe sakin şehir ama bugün coşkulu bir şehir. Burası her yönüyle güzel bir kentimiz ama özellikle hamsi daha başka güzel. Allah’a şükürler olsun tekrar sizlerle ve hamsi festivaline kavuştuk. Her yerde hamsi yenir ama Perşembe’de başka türlü yenir. Burada mavi bayrağı ile daha güzel bir Perşembe yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yakında ilçemizin tepe noktasında deniz ve ilçe manzarasının görüleceği bir seyir terası hizmeti yapacağız, burası bambaşka bir şekle girecek" dedi.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise, "Bu yıl 6’ncısını düzenlediğimiz hamsi festivalimizde yaklaşık 7 ton hamsi ikram ediyoruz. Sadece hamsi yok, pancar çorbası, mısır ekmeği, cevizli helva ve turşu ile birlikte güzel bir etkinlik yapıyoruz. Balığın ve balıkçılığın merkezi, eşsiz koyları ile beraber sakin şehrimiz Perşembe’de güzel bir etkinlik oluyor. Bu yıl Büyükşehir Belediyemizin güçlü katkıları ile güzel bir festival yaşatmak için gayret gösteriyoruz. Burada İstanbul, Samsun, Tokat’tan katılımın olması, farklı ilçelerden misafirlerimizin gelmesi bizleri daha çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Etkinlikler ve katılımcı yorumları

Festival alanında yöresel sanatçıların şarkı ve türkülerine eşlik eden vatandaşlar, zaman zaman oyun oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Katılımcılar hava koşullarının elverişli olduğunu, etkinliğin organizasyon açısından başarılı geçtiğini ve hamsiye doyduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik programı kapsamında ayrıca halk oyunları ve tiyatro gösterileri, Kent Orkestrası konserleri ve Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından denizde gerçekleştirilen flyboard gösterisi de yer aldı.

ORDU’NUN ‘SAKİN ŞEHİR’ UNVANINA SAHİP PERŞEMBE İLÇESİNDE 6’NCISI DÜZENLENEN, BİNLERCE VATANDAŞIN KATILDIĞI VE YAKLAŞIK 7 TON HAMSİNİN TÜKETİLDİĞİ GELENEKSEL HAMSİ FESTİVALİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.