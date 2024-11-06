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Peru'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem

Peru'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem, Huancavelica bölgesinde merkez üssü olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 00:17
Peru'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem

Peru'da Deprem Gerçekleşti

Güney Amerika'nın önemli ülkelerinden biri olan Peru'da 5,7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin Merkez Üssü

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre, depremin merkez üssü Huancavelica bölgesine bağlı Santa Ana kasabası olarak belirlendi. Yeraltında 79 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, yerel halkta endişeye yol açtı.

Can Kaybı ve Hasar Bildirimi

Yetkililer, depremin ardından yaptıkları açıklamada herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bulunmadığını duyurdu. Bu durum, bölgedeki insanları rahatlatan bir gelişme oldu.

Bölgedeki Hissettikler

Deprem, Peru'nun başkenti olan Lima'nın yanı sıra Ica ve Junin bölgelerinde de hissedildi. Yerel sakinler, sarsıntının etkisini yaşarken, yetkililer durumu yakından takip ediyor.

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