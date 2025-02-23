Peru'da Alışveriş Merkezinin Çökmüşü: 8 Ölü, 80 Yaralı

Güney Amerika'nın Peru ülkesinde meydana gelen trajik olayda, alışveriş merkezinin çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Olay, ülkenin 3. büyük kenti Trujillo'da gerçekleşti.

Peru İçişleri Bakanlığı, çökme olayına ilişkin yapmış olduğu açıklamada, "Olayda 3’ü çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Mahsur kalan tüm kişilerin kurtarılması için başta itfaiye olmak üzere tüm arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Bu trajik olayın nedenlerini belirlemek üzere inceleme başlattık" şeklinde ifadelerde bulundu.

Acil Durum Operasyon Merkezi'nden (COER) yapılan açıklamaya göre, çatının bir kısmı hala ayakta olmasına rağmen, çökme riski devam etmektedir. Çatının, çocuk eğlence parkı ve sinemaların bulunduğu restoranın üzerine düşmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edilmektedir.

Eski Belediye Başkanı'ndan Çarpıcı İfadeler

Kentin eski belediye başkanı Arturo Fernandez, basına yaptığı açıklamalarda, Peru'nun en büyük ikinci alışveriş merkezinin yapısal eksiklikler sebebiyle 29 Aralık 2023'te kapatılması talimatı verdiğini belirtti. Fernandez, "Halka, Mall Plaza ya da Real Plaza'ya gitmemelerini hep söyledim çünkü güvenlik koşulları yetersizdi ve sanırım zaman beni haklı çıkardı. Bu alışveriş merkezinin risk taşıdığını ve adeta saatli bir bomba olduğunu ifade etmiştim" dedi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kapatılan alışveriş merkezi bir hafta sonra, 4 Ocak 2024’te yeniden açılmıştı. Ancak yetkililer, yapının gerekli güvenlik koşullarını sağladığına dair raporlar sunarak kapatma kararını gereksiz bulmuştu.

Soruşturma Başlatıldı

Cumhuriyet Savcılığı, kazanın nedenini belirlemek ve sorumluları hesap vermeye çağırmak üzere soruşturma başlattığını açıkladı.

Devlet Başkanından Açıklama

Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, alışveriş merkezinin çökmesine neden olan sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Soruşturma eksiksiz yürütülmeli ve sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalı. Yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şirketten Açıklama

Alışveriş merkezini işleten şirketin yaptığı açıklamada, binanın son teknik denetimlerden geçtiği belirtilerek, hayatını kaybedenlerin aileleri ile yaralılara destek olmaya odaklanıldığı bildirildi. Real Plaza'nın operasyon müdürü Garlet Rodriguez, yerel medyaya yaptığı açıklamada alışveriş merkezinin Eylül 2023’t denetimden geçtiğini ve herhangi bir yapısal soruna rastlanmadığını öne sürdü. Rodriguez, "Yetkililerle tam işbirliği içindeyiz ve soruşturma için tüm belgeleri sağlıyoruz. Gerekli tüm bilgileri tam bir şeffaflıkla paylaşacağız" dedi.