Peru'da Callao Eyaletinde Suçla Mücadele İçin OHAL İlan Edildi

Peru Hükümeti, Callao'da Olağanüstü Hal İlan Etti

Peru'da hükümet, Callao eyaletinin 6 bölgesinde, çetelerin yol açtığı artan şiddet olayları nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti. El Peruano gazetesinde yer alan habere göre, bu durum hırsızlık, gasp, tehdit, şantaj ve haraç gibi suçların artmasıyla ilişkili.

OHAL Uygulaması ve Kapsamı

Callao, Cercado, Bellavista, Carmen de La Lengua-Reynoso, La Perla, La Punta ve Mi Peru bölgelerini kapsayan OHAL uygulaması 60 gün sürecek. Yetkililer, Peru Ulusal Polisi ve Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle suç örgütlerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik huzur operasyonları düzenleneceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Juan Jose Santivanez, La Victoria kentinde yapılan toplantıda, hükümetin OHAL kararını aldığını açıklayarak, bu önlemin suçla mücadelede hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sendikaların Güvenlik Talepleri

Öte yandan, Peru'nun başkenti Lima'da bir süredir eylem yapan sendikalar, ülkedeki şiddet olaylarının artışını dile getirerek hükümetten güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyordu.