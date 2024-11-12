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Peru'da Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 10 Ölü, 1 Çocuk Ağır Yaralı

Peru'da bir yolcu minibüsünün uçuruma düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 05:49
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 05:49
Peru'da Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 10 Ölü, 1 Çocuk Ağır Yaralı

Güney Amerika'nın Peru ülkesinde, trajik bir kaza meydana geldi. Bir yolcu minibüsünün 220 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu toplam 10 kişi hayatını kaybetti.

Peru basınında yer alan haberlere göre, Cuyo bölgesine bağlı Juliaca-Sandia yolunda seyir halinde bulunan minibüs, kontrolünü kaybederek derin bir uçuruma düşmüştür. Kazada, olay anında 10 kişi yaşamını yitirirken, 4 yaşındaki bir çocuk ağır yaralı olarak minibüsten kurtarıldı.

Olayın ardından, kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı çocuğun durumunu stabil hale getirmek için yoğun çaba sarf etti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, olayın sebeplerini araştırırken, yol güvenliği ve minibüslerin durumu konularında da daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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