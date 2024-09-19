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Peru'da Orman Yangınları Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

Peru'da orman yangınları sebebiyle 3 bölgede olağanüstü hal ilan edildi, 16 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:43
Peru'da Orman Yangınları Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

Peru'daki Orman Yangınlarına Müdahale

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, ülkesindeki orman yangınları nedeniyle 3 bölgede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. Yangınlar nedeniyle şu ana kadar 16 kişi yaşamını yitirdi.

Etkilenen Bölgeler ve Yangın Durumu

Boluarte, San Martin, Ucayali ve Amazonas bölgelerinde temmuz ayından bu yana süregelen yangınların ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bu bölgelerde toplamda 230'dan fazla yangın meydana geldiği, bunların yaklaşık %80'inin kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangınların Nedeni ve Çiftçilere Uyarı

Peru Cumhurbaşkanı, yangınların büyük çoğunluğunun insan faaliyetleri dolayısıyla başladığına dikkat çekerek, çiftçilerden anız yakma uygulamalarına son vermelerini istedi.

Olayın Sonuçları

Peru Sivil Savunma yetkilileri, orman yangınları sebebiyle 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 140 kişinin yaralandığını ve 5 bin hektardan fazla alanın zarar gördüğünü belirtti.

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