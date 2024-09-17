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Peru'daki Orman Yangınları Can Almaya Devam Ediyor

Peru'da temmuzdan bu yana süren orman yangınları 15 can aldı, 3 bin hektar alan yandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 09:31
Peru'daki Orman Yangınları Can Almaya Devam Ediyor

Peru'daki Orman Yangınlarının Son Durumu

Temmuz ayından bu yana Peru'nun çeşitli bölgelerinde süregelen orman yangınları hakkında güncel bilgiler geldi. İlk belirlemelere göre, bu felaket sonucunda 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bin hektardan fazla ekili tarım arazisi ile doğal alanın yok olduğu tespit edildi.

Yangınların Etkileri

Peru Sivil Savunma'nın verdiği bilgilere göre, yangınlardan etkilenenler arasında son iki hafta içinde hayatını kaybeden 10 kişi de yer alıyor. Ayrıca 98 kişi yaralanırken, 334 büyükbaş hayvanın da telef olduğu bildirildi. Yangınların büyük bir kısmının yer aldığı Amazon bölgeleri, müdahaleyi güçleştiriyor.

Yetkililerin Açıklamaları

Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen, yaptığı basın açıklamasında yangınların "insan eylemleri sonucu" başladığını vurguladı ve 24 bölgeden 22'sinin yangınlardan etkilendiğini belirtti. Peru Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Servisi (SERFOR) uzmanı Romina Liza ise iklim değişikliğinin yangınların yayılmasını artırdığını ifade ederek, "Şiddetli rüzgarlar ve uzun süreli kuraklıklar, bitki örtüsünü kurutarak yanıcı yakıta dönüştürüyor. Bu da yangın alanının daha hızlı genişlemesine neden oluyor," dedi.

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