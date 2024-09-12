Peru'nun Eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori Hayatını Kaybetti

Alberto Fujimori'nin Hayatına Veda

Peru'nun eski devlet başkanı Alberto Fujimori, 86 yaşında hayatını kaybetti. Fujimori, yolsuzluk ve görevi suistimal suçlarından hapis cezası çektikten sonra, kansere karşı verdiği uzun süren mücadelenin ardından aramızdan ayrıldı.

Kızı Keiko'dan Duyuru

Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada babasının ölümünü duyurarak, bu zor dönemdeki duygularını paylaştı.

Doktorundan Açıklama

Fujimori'nin doktoru José Carlos Gutiérrez, yaptığı basın toplantısında, bu yılın başlarında eski başkana dil kanseri teşhisi koyulduğunu ve hastalıktan kaynaklanan komplikasyonların ölümüne neden olduğunu belirtti. Gutiérrez, "Aldığı immünolojik tedavi iyiydi, ancak yan etkileri nedeniyle iki gün önce nefes alma sorunları yaşamaya başladı." dedi.

Destekçileri Ve Anma Törenleri

Ölüm haberinin ardından Fujimori'nin destekçileri, anma yapmak amacıyla evinin önünde toplandı. Fujimori, devlet başkanlığı döneminde yaşanan yargısız infazlar, insan hakları ihlalleri ve rüşvet iddiaları ile gündeme gelmişti. 2007 yılında cezaevine giren Fujimori, 2023'te Peru Anayasa Mahkemesi tarafından serbest bırakılma kararı ile salıverilmişti.