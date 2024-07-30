Peru, Venezuelalı Diplomatlara Ülkeyi Terk Etme Emri Verdi

Peru'dan Venezuela'ya Diplomatik Uyarı

Peru Dışişleri Bakanlığı, Venezuelalı diplomatların ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdi. Bakanlık, bu kararı alırken Venezuela’nın Peru’daki diplomatik temsilcilerine yönelik ciddi ve keyfi kararlarını gerekçe gösterdi.

Gelişmeler Ne Yönde?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Venezuela'nın Peru'daki diplomatik yetkililerini bilgilendirdik. 72 saatte ülkeyi terk etmeleri gerekiyor" ifadesine yer verildi.

Venezuela Seçim Konseyi tarafından duyurulan verilere göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oy oranıyla üçüncü kez devlet başkanı seçildi. Ancak, muhalefetteki Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirtti.