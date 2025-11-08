Perviz Altay: Karabağ Zaferi, 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nün 5. Yılında Kardeşliğin Simgesi

Perviz Altay: Karabağ Zaferi Kardeşliğimizin Simgesidir

İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) Başkanı Perviz Altay, 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü’nün 5. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Karabağ zaferinin Türk dünyasında birlik, kardeşlik ve dayanışmanın sembolü olduğunu vurguladı.

Gurur ve tarihi zafer

Altay, Azerbaycan’ın 44 gün süren mücadele sonucunda elde ettiği tarihi başarının yalnızca ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamadığını; aynı zamanda Türk dünyasının ortak değerlerini ve kardeşliğini pekiştirdiğini belirtti. Açıklamasında, "Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşmasının 5. yılında, bu büyük zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz. Bu destan, hem Azerbaycan halkının cesaretini hem de Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerine yer verdi.

"Bir millet, iki devlet" anlayışı güçleniyor

Altay, iki ülke arasındaki derin kardeşliğe dikkat çekerek Mustafa Kemal Atatürk’ün "Azerbaycan’ın sevinci sevincimizdir, kederi kederimizdir" sözü ile Haydar Aliyev’in "Bir millet, iki devletiz" ifadesinin iki kardeş ülkenin ruhunu anlattığını kaydetti. Altay, bu birliğin duygusal olduğu kadar ekonomik, kültürel ve stratejik alanlarda da güçlendiğini söyledi.

Altay, ayrıca Karabağ zaferinin ardından imzalanan Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ve Azerbaycan’ın askeri müttefikliklerini resmen ilan ettiklerini hatırlatarak, "Bu beyanname, iki ülke arasındaki kardeşliği ebedi bir ittifaka dönüştürmüştür. Üstelik hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de Azerbaycan Milli Meclisi, Şuşa Beyannamesi’ni oylayarak resmen kabul etmiş ve böylece kardeşliğimiz hukuki bir zemine taşınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Karabağ’da hayat yeniden yeşeriyor

Altay, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan topraklarında yürüttüğü yeniden imar çalışmalarının örnek bir kalkınma modeli hâline geldiğini vurguladı. "Zengilan, Fuzuli, Şuşa ve Laçın’da yükselen akıllı şehirler, havalimanları ve tarım alanları, özgür Karabağ’ın yeniden doğuşunu temsil ediyor. Bu yatırımlar, hem bölgesel barışın hem de ekonomik canlılığın temelini oluşturuyor." dedi.

Türkiye’nin desteği unutulmadı

Altay, Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği güçlü desteği anarak, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de vurguladığı gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Azerbaycan yalnız değildir’ sözü o dönemde tüm Türk dünyasına moral kaynağı olmuştur. Türkiye’nin bu kardeşçe desteğini ve dayanışmasını her zaman minnetle hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesajın sonunda

Mesajını "Beş yıl önce kazanılan bu zafer, sadece askeri bir başarı değil; milli iradenin, kardeşliğin ve adaletin zaferidir. Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Türk ve Azerbaycan halklarına barış, huzur ve birlik diliyorum." sözleriyle tamamlayan Perviz Altay, zaferin hem gurur hem de sorumluluk taşıdığını vurguladı.

