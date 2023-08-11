Peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den yeni fay açıklaması

Malatya'ya bağlı Yeşilyurt ilçesinde dün akşam saat 20.48'de 5.3 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Deprem birçok şehirde net bir şekilde hissedilirken Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Görür, açıklamasında, "Bu sismik faylar MTA'nın haritalarında yok" ifadelerini kullandı.