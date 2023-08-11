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Peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den yeni fay açıklaması

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Peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den yeni fay açıklaması
Malatya'ya bağlı Yeşilyurt ilçesinde dün akşam saat 20.48'de 5.3 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Deprem birçok şehirde net bir şekilde hissedilirken Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Görür, açıklamasında, "Bu sismik faylar MTA'nın haritalarında yok" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait internet sitesinde yayınlanan bilgilerde, merkezi Malatya'ya bağlı Yeşilyurt ilçesinde akşam saat 20.48'de şiddeti 5,3 olan deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık olarak 7 kilometre derinliğinden kaydedilirken depremin, başta Elazığ olmak kaydıyla çevre illerde kuvvetli bir şekilde hissedildiği bilgisi paylaşıldı.

Peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den yeni fay açıklaması

Deprem değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Bugün meydana gelen depremlerden bahsetmek istiyorum. Önce Malatya'da 4.3 büyüklüğündeki Öncü-Yeşilyurt depremini ardından da 5,2 şiddetindeki Yeşilyurt depremi hissettik. Öncü deprem, İkizce depreminin habercisidir. Bu sismik faylar MTA haritalarında yoktur. Yeni fay, pic.twitter.com/Y47JwaXKce" şeklinde ifadeler kullandı." şeklinde ifadeler kullandı.

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