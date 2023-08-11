Peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den yeni fay açıklaması
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait internet sitesinde yayınlanan bilgilerde, merkezi Malatya'ya bağlı Yeşilyurt ilçesinde akşam saat 20.48'de şiddeti 5,3 olan deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık olarak 7 kilometre derinliğinden kaydedilirken depremin, başta Elazığ olmak kaydıyla çevre illerde kuvvetli bir şekilde hissedildiği bilgisi paylaşıldı.
Deprem değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Bugün meydana gelen depremlerden bahsetmek istiyorum. Önce Malatya'da 4.3 büyüklüğündeki Öncü-Yeşilyurt depremini ardından da 5,2 şiddetindeki Yeşilyurt depremi hissettik. Öncü deprem, İkizce depreminin habercisidir. Bu sismik faylar MTA haritalarında yoktur. Yeni fay, pic.twitter.com/Y47JwaXKce" şeklinde ifadeler kullandı." şeklinde ifadeler kullandı.