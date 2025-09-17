Peskov: AB Yaptırımları Rusya'yı Etkilemedi, AB'ye Zarar Verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım hazırlıklarını sert sözlerle eleştirdi. Peskov, uygulanan yaptırımların Rus ekonomisini etkilemediğini, aksine AB ekonomisine bariz zarar verdiğini savundu.

Yaptırımlar ve Ekonomik Etki

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, 'AB ve üye ülkelerinin çoğu, Rusya'ya karşı oldukça düşmanca bir tutum sergiliyor. Yaptırım politikasının devam etmesinin Rusya'nın politikasını etkileyebileceği yanılgısına düşüyorlar' dedi. Peskov, 'Son 3 yılda bu durum, önceki 18 paketle açıkça ortaya konuldu. Ama yaptırımlar AB ekonomisine bariz zarar verdi' değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna ve Müzakereler

Peskov, Ukrayna meselesinde müzakerelere açık olduklarını belirterek, 'Bu konudaki tutumumuzu koruyoruz, müzakere sürecine açığız. Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin bizim için tercih edilir olduğunu belirtmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı. Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş esiri değişimlerinin şimdilik durdurulduğunu ancak bunun kalıcı olmadığına dikkat çekti: 'Ancak bu, değişimlerin devam etmeyeceği anlamına gelmiyor.'

ABD İlişkileri ve BMGK Reformu

Peskov, ABD ile diyaloğun çeşitli kanallar üzerinden sürdüğünü, ancak Vladimir Putin ile Donald Trump arasındaki bir sonraki temasın zamanlaması konusunda henüz net bir fikir birliği bulunmadığını söyledi. BM konusuna değinerek ise, BMGK'de reform yapılması gerektiğini savunduklarını belirtti: 'Gerçekten de BMGK'de reform yapılması ve Konseyin hızla değişen yeni dönemin gerçeklerine uyarlanması gerektiği fikrini sürekli olarak destekliyoruz.' Peskov, ayrıca BRICS ve Şanhgay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerle BM merkezli sistemin savunulduğunu, BM'yi geleceğin gerçeklerine adapte etme ihtimalinin takip edileceğini kaydetti: 'Ama şimdilik durum fiilen ortada.'