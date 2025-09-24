Peskov: Rusya-ABD İlişkilerinin İyileşmesi Yavaş ve Verimsiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, RBK Radyosuna verdiği röportajda ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi sürecinin yavaş ilerlediğini ve "Bu süreç verimli değil." dedi. Peskov, güncel diplomasi ve güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kağıttan kaplan" yorumu ve "Rusya gerçek bir ayı" benzetmesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya için "Ukrayna’daki savaşta henüz zafer elde edememesinden dolayı kağıttan kaplan" nitelemesini değerlendirirken Peskov, Rusya’nın bu tanıma uymadığını söyledi. Peskov, "Rusya daha fazla ayıyla bağdaştırılıyor. Zaten kağıttan ayı diye bir şey de olmaz. Rusya gerçek bir ayı. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, bizim ayımızı defalarca çeşitli duygularla tarif etti. Burada kağıttan bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Ekonomik direnç ve makroekonomik belirsizlik

Peskov, "Rusya’nın gerginliğe ve yaptırımlara rağmen ayakta durabildiğini ve istikrarını koruyabildiğini" vurguladı ve dünyadaki makroekonomik durumun öngörülemez olduğunu belirtti.

Trump-Zelenskiy görüşmesinin yankıları

Peskov, Trump’ın BM Genel Kurulu marjında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı ikili görüşmeyi anımsatarak, "Trump, Zelenskiy’nin görüşünü dinledi. Bu da Trump’ın söz konusu değerlendirmelerde bulunmasına yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov-Rubio görüşmesi ve diyalog kanalları

Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD’li mevkidaşı Marco Rubio arasında hafta içinde bir görüşme gerçekleştirileceğini belirterek, "Son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerimizi Amerikan tarafına iletme fırsatımız olacak. Diyalog kanalları çalışıyor. Mevcut durum, (Eski ABD Başkanı Joe) Biden dönemindeki durumdan kökten farklı. Amerikalılarla konuşuyoruz." dedi.

Trump’ın çözüm sürecindeki rolü

Trump’ın Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilişkin girişimlerini değerlendiren Peskov, "Trump'ın çözüm sürecinde yer alma konusunda siyasi iradesini görüyoruz. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Putin de buna değer veriyor. Rusya, çözüm sürecine açık. Başkan Trump’ın, Putin'in bu sürece açık olduğunu görmemesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

İkili ilişkilerde ilerleme yavaş

Peskov, Rusya-ABD ilişkilerinin iyileştirilmesi sürecinde Amerikan tarafının ağırlıklı olarak Ukrayna krizine odaklandığını belirterek, "Bunu birlikte yapma zorunluluğumuz yok." dedi. Paralel olarak ticaret ve ekonomi alanında işbirliğinin başlatılmasının gerektiğini vurgulayan Peskov, bunun hem Rusya hem de ABD için yararlı olacağını söyledi ve "ABD ile ilişkilerdeki sorunları ortadan kaldırılmasıyla ilgili süreç yavaş ilerliyor. Bu süreç verimli değil." uyarısında bulundu.

Putin-Zelenskiy görüşmesi için uzman çalışması önerisi

Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, Putin’in görüşmeye açık olduğunu ancak bunun için uzmanlar seviyesinde hazırlık yapılması gerektiğini belirtti. Peskov, Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik olarak çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturma teklifinde bulunduğunu, ancak Kiev'in buna geri dönüş yapmadığını kaydetti.