Peskov: Ukrayna ile Müzakerelerde Duraklama — Kiev Yanıt Vermiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken Ukrayna ile müzakere sürecinde duraklama olduğunu bildirdi.

Müzakerelerdeki mevcut durum

Peskov, sürecin İstanbul hattında ilerlemediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna ile müzakere sürecinde duraklama var. Maalesef Ukrayna tarafıyla böyle bir görüşmeyi hazırlamak için şu an imkanımız yok. Çünkü Kiev yönetimi, İstanbul müzakere sürecini sürdürme, iletilen taslak belgelere ve çalışma gruplarının oluşturulması teklifimize yanıt verme konusunda acele etmiyor. Durum bundan ibarettir."

Putin-Zelenskiy görüşmesi ihtimali

Peskov, Vladimir Putin ile Volodimir Zelenskiy arasında bir görüşme olması halinde bunun önceden uzmanlar seviyesinde çalışmalarla hazırlanması gerektiğini belirtti.

Diplomasi ve askeri güç

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in açıklamalarına atıfta bulunan Peskov, Rusya'nın da ordusunu güçlendirdiğini söyleyerek, "Bununla birlikte Ukrayna krizi dahil tüm sorunların diplomatik müzakereler ve siyasi temaslar yoluyla çözümüne açığız." ifadelerini kullandı.

Valday konuşması ve Trump değerlendirmesi

Putin'in Soçi'de Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında yarın yapacağı konuşmayla ilgili olarak Peskov, "Trump'ın tüm açıklamalarını dikkatle analiz ediyoruz. Putin, Valday'da kavramlar üzerine konuşma yapıyor. Konuşmanın özü duruma göre değişmiyor." dedi.

Dondurulan varlıklar ve Zaporijya iddiası

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamasına ilişkin Peskov, Batı'da dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya aktarılmasını "hırsızlık" olarak nitelendirdiğini ve bunun karşılıksız bırakılmayacağını, uygulayan şahıs ve ülkelerin hesap vereceğini söyledi. Ayrıca Peskov, Avrupa ülkelerinin Baltık Denizi'ndeki eylemlerine karşı önlemler alındığını belirtti.

Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı suçlamasını ise Peskov "saçma" olarak değerlendirip, söz konusu santralin Rus ordusunun kontrolünde olduğunu ifade etti.