Kremlin'den Müzakere Açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna meselesinde İstanbul’da 2022 yılında varılan anlaşmalar çerçevesinde müzakerelere açık olduklarını duyurdu. Peskov, Moskova’da, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamalara değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, Rusya’nın Ukrayna konusundaki tutumunun net olduğunu belirtti ve müzakereyi reddedenin şimdiye kadar Ukrayna olduğunu ileri sürdü. “Düşmanlıkların derhal durdurulması için koşullar, Başkan Putin tarafından bu yılın haziran ayında Rusya Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı konuşmada ortaya konulmuştur.” dedi.

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Rusya ile müzakereleri yasaklayan kararnameyi iptal etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Zelenskiy, İstanbul anlaşmaları temelinde ve cephede şekillenen gerçekleri dikkate alarak diyaloğun yeniden başlatılması talimatını vermelidir.” şeklinde konuştu.

Trump’ın Rus ordusunun kayıplarına ilişkin verdiği rakamları değerlendiren Peskov, “Trump’ın dile getirdiği sayılar Ukrayna’nın görüşlerini yansıtmaktadır. Kayıplara ilişkin gerçek rakamlar tamamen farklı.” dedi.

Peskov, ayrıca Ukrayna'nın Rusya’ya kıyasla “katbekat daha fazla” kayba sahip olduğunu belirterek, bu durumun devam etmesinin Ukrayna ordusunun tamamen tükenmesine ve seferberlik yaşının 18'e düşürülmesine neden olabileceğinin altını çizdi.