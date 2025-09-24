Peskov: Ukrayna Müzakereyi Reddettikçe Pozisyonu Kötüleşecek

Moskova'da açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile müzakere konusunda pasif bir tutum sergilediğini belirtti. Peskov, "Ukrayna tarafı, müzakere etmeyi reddettiği sürece müzakerelerdeki pozisyonu daha da kötüleşecek." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin güncel konularla ilgili sorularını yanıtladı.

Savaşın gerekçesi ve müzakere çağrısı

Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmesinde Peskov, bu savaşın Rusya'nın güvenliği ve çıkarlarının sağlanması ile Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması amacıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere açık olduğunu söyleyerek, "Kiev rejimi, bu konuda tamamen pasif bir tutum sergiliyor. Anlaşılan Ukraynalılar, Avrupa'daki sponsorlarına ve yöneticilerine savaşabileceklerini göstermeye çalışıyor." açıklamasında bulundu. Ayrıca, "Ukrayna tarafı, müzakere etmeyi reddettiği sürece müzakerelerdeki pozisyonu daha da kötüleşecek. Cephedeki durum, bunu açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Peskov, "Ukrayna'nın topraklarını geri alabileceği" yönündeki tezin yanlış olduğunu vurguladı.

ABD ile ilişkiler

İkili ilişkilerin durumunu da değerlendiren Peskov, "Maalesef bu süreç, istediğimizden çok daha yavaş ilerliyor. Eski Amerikan yönetimleri döneminde ilişkilerimizde oluşan bozulmalar gerçekten ciddi. Bunlar, ilerlememizi engelliyor." dedi.

Rusya ile ABD'nin işbirliği yapabileceği çok sayıda alan olduğunu belirten Peskov, bu konuda açık olduklarını ifade etti ve "İkili ilişkilerdeki sorunları istişare etme yönündeki çalışma sürecini hızlandırmamız lazım. Şimdilik bu konudaki çalışmalar yavaş ilerliyor." şeklinde konuştu.