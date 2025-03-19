Pete Marocco USAID Yönetimine Atandı

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanında (DOGE) görev yapan Pete Marocco'nun, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tepe yöneticisi olarak atandığı bildirildi.

Görev Duyurusu

Associated Press ajansının haberine göre, Elon Musk'ın liderliğindeki DOGE'de üst düzey bir yetkili olan Marocco, Dışişleri Bakanlığı personeline gönderdiği e-postada, "ABD Dışişleri Bakanlığının dış yardımlardan sorumlu USAID başkanı" olarak görev yapacağını açıkladı.

Yeni Atamalar ve Gelişmeler

Marocco, e-postasında, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, diğer bir DOGE çalışanı Jeremy Lewin'i, USAID'de politika ve programlardan sorumlu başkan yardımcısı ve baş operasyon görevlisi olarak "derhal" atayacağını da belirtti.

Bu gelişmeler, federal bir yargıcın, Elon Musk ve DOGE'nin USAID'i kapatma çabalarına dair anayasaya uygun olmadıklarına dair karar vermesinin ardından yaşandı. Maryland Bölgesi Yargıcı Theodore Chuang, DOGE'nin USAID'in bütçesinde kesinti yapmasını süresiz olarak engelledi.

USAID ile İlgili Tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik bir kararname imzaladı. Kararnamede, ABD’nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlıkların, dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği ve programın uyumunu değerlendirmek için 90 günlük inceleme süresi başlatılacağı belirtildi.

27 Ocak'ta, ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıkladı. DOGE'nin başındaki Elon Musk ise bu durum nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurdu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatıldı.

Son olarak, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, Trump yönetiminin USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar verdi.