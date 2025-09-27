Petro: Artık ABD'ye seyahat için vizeye ihtiyacım yok

New York'taki Filistin mitingi sonrası vize krizi büyüyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, New York'ta düzenlenen Filistin'e destek mitingine katıldığı için ABD tarafından vizesinin iptal edileceğine dair açıklamaya sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

ABD merkezli X platformundan paylaşım yapan Petro, "Artık ABD'ye seyahat etmek için vizeye ihtiyacım yok. Bogota'ya vardım. Umurumda değil." ifadelerini kullandı.

Petro, açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Vizeye değil, ESTA'ya (Elektronik Seyahat İzni) ihtiyacım var. Çünkü sadece Kolombiya vatandaşı değil, aynı zamanda Avrupa vatandaşıyım ve kendimi dünyada gerçekten özgür bir insan olarak görüyorum."

İnsanlığın özgür olması gerektiğini vurgulayan Petro, "Gezegende yaşama hakkımız var. Ben özgürüm ve dünyadaki her insan özgür olmalı." dedi.

ABD hükümeti, Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek ve İsrail'i protesto eylemine katılan Petro'nun vizesinin iptal edileceğini duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Petro'nun "ABD askerlerini emirlere itaatsizliğe ve şiddete teşvik ettiği" gerekçesiyle vizesinin iptal edileceğini bildirdi.

Mitinge Petro ile birlikte Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters da katıldı. Petro, protestodaki konuşmasında "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç Filistin halkını yok etmektir." ifadelerini kullanarak, ABD askerlerine de "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, (ABD Başkanı Donald) Trump'a boyun eğmeyin." çağrısında bulundu.