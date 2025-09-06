DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.563.693,28 0,65%

Petro'dan ABD'ye Uyarı: Karayiplerde Uluslararası Hukuka Saygı Talebi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğini eleştirerek uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 04:28
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 04:28
Petro'dan ABD'ye Uyarı: Karayiplerde Uluslararası Hukuka Saygı Talebi

Petro'dan Washington'a Sert Uyarı: "Uluslararası Hukuka Saygı"

Kolombiya lideri ABD'nin Karayiplerdeki askeri varlığını ve bir saldırıyı eleştirdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Karayip Denizi'ndeki askeri hareketliliğini eleştirerek Washington yönetiminden uluslararası hukuka saygı göstermesini istedi. Açıklama, Kolombiya'nın köklü gazetesi El Tiempo tarafından yayımlandı.

Petro, konuşmasında "ABD hükümeti, Birleşmiş Milletleri (BM) ve uluslararası hukuku umursamıyorsa, ben umursuyorum. ABD hükümeti uluslararası hukuka saygı duyarsa tüm desteğimi alır ancak ihlal ederse, işbirliğimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

Kolombiya lideri, ABD'nin Venezuela'dan ayrıldığı ve uyuşturucu yüklü olduğunu iddia ettiği gemiye yönelik saldırıya da değinerek, bu eylemde "gereksiz bir güç kullandığını" ve olayda 11 kişinin öldüğü bilgisini anımsattı. Petro, hükûmetinin bu tür eylemleri "cinayet" olarak nitelendirilebileceğini belirterek desteklemeyeceğini vurguladı.

Öte yandan Petro, ABD uluslararası hukuka saygı gösterdiği takdirde Kolombiya'nın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede her türlü işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

Petro, ayrıca 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesine ilişkin olarak "Eğer Venezuela'ya karşı şiddetli bir saldırı olursa, bugün Suriye ve Irak'ta gördükleriniz tüm Büyük Kolombiya bölgesinin gerçeği haline gelir." demişti.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar
2
Fatih'te İş Yeri Tartışması: Bıçaklı Saldırıda 1 Kişi Öldü, Şüpheli Tutuklandı
3
Öğretmeni Neşe'nin Mutluluğuna Ortak Oldu
4
Petro'dan ABD'ye Uyarı: Karayiplerde Uluslararası Hukuka Saygı Talebi
5
Netanyahu'nun 'Filistinlileri Göç Ettirme' Sözlerine Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve KİK'ten Sert Tepki
6
Erdoğan Malatya'da: Valilik Binası ve 300 Bininci Afet Konutu Açılışı
7
Singapur'da yabancı e-sigara kullanıcılarına para cezası ve giriş yasağı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire