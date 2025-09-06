Petro'dan ABD'ye Uyarı: Karayiplerde Uluslararası Hukuka Saygı Talebi

Petro'dan Washington'a Sert Uyarı: "Uluslararası Hukuka Saygı"

Kolombiya lideri ABD'nin Karayiplerdeki askeri varlığını ve bir saldırıyı eleştirdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Karayip Denizi'ndeki askeri hareketliliğini eleştirerek Washington yönetiminden uluslararası hukuka saygı göstermesini istedi. Açıklama, Kolombiya'nın köklü gazetesi El Tiempo tarafından yayımlandı.

Petro, konuşmasında "ABD hükümeti, Birleşmiş Milletleri (BM) ve uluslararası hukuku umursamıyorsa, ben umursuyorum. ABD hükümeti uluslararası hukuka saygı duyarsa tüm desteğimi alır ancak ihlal ederse, işbirliğimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

Kolombiya lideri, ABD'nin Venezuela'dan ayrıldığı ve uyuşturucu yüklü olduğunu iddia ettiği gemiye yönelik saldırıya da değinerek, bu eylemde "gereksiz bir güç kullandığını" ve olayda 11 kişinin öldüğü bilgisini anımsattı. Petro, hükûmetinin bu tür eylemleri "cinayet" olarak nitelendirilebileceğini belirterek desteklemeyeceğini vurguladı.

Öte yandan Petro, ABD uluslararası hukuka saygı gösterdiği takdirde Kolombiya'nın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede her türlü işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

Petro, ayrıca 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesine ilişkin olarak "Eğer Venezuela'ya karşı şiddetli bir saldırı olursa, bugün Suriye ve Irak'ta gördükleriniz tüm Büyük Kolombiya bölgesinin gerçeği haline gelir." demişti.