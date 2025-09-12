Petro'dan Avrupa'ya 'Kokain Tüketimi' Eleştirisi: 'Şiddet Artıyor'

Petro'dan Avrupa'ya 'Kokain Tüketimi' Eleştirisi

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Avrupa'daki talebin yerel şiddeti artırdığını söyledi

Cauca yönetim bölgesine bağlı Timbio kasabasında katıldığı açılış töreninde konuşan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Avrupa'da artan kokain kullanımının ülkesine olumsuz yansımaları olduğuna dikkat çekti.

Petro, kokain tüketimi ile Cauca'daki şiddet arasındaki bağlantıya işaret ederek şu ifadeleri kullandı: "Burada her gün polisler, askerler ölüyor, insanlar birbirini öldürüyor çünkü siz Almanlar, İspanyollar, İtalyanlar ve Arnavutlar daha fazla kokain kullanıyorsunuz."

Devlet başkanı ayrıca Avrupa'nın Gazze'ye yönelik saldırıları desteklemeye devam etmesi halinde İtalya ve Avrupa vatandaşlığından çıkacağını belirtti ve "Çünkü demokrasinin ve insanlığın çeşitliliğinin savunulduğu özgür toprakların vatandaşı olmak istiyorum." dedi.

Petro, koka yaprağının tarihsel önemine de vurgu yaparak, "Koka yaprağı on binlerce yıl önce burada doğdu ve kimseye zarar vermedi. Boya ve tekstil gibi çeşitli kullanımları var. Asıl suçlu koka yaprağı değil, onu kokaine dönüştürenlerdir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Gazze konusundaki tutumunu eleştiren Petro, "Avrupa’da özgürlük için savaşanların torunlarının bize demokrasi kelimesini öğretmeye çalışması nasıl mümkün olabilir? O torunlar şimdi Filistin’deki soykırımı alkışlıyor, Gazze’de on binlerce çocuğu öldüren bombaları destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.