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Petro'dan İsrail Ordusuna Sert Eleştiri: 'Bebekleri Öldüren Ordunun Ahlakı Olur mu?'

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ordusuna yönelik sert eleştirilerde bulunarak askeri ahlakın sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 19:01
Petro'dan İsrail Ordusuna Sert Eleştiri: 'Bebekleri Öldüren Ordunun Ahlakı Olur mu?'

Petro'dan Ahlak Vurgusu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ordusu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. San Andres Adası'nda düzenlenen Dijital Eğitimi etkinliğinde konuşan Petro, "Askeri ahlakı görüyorsunuz, bebekleri öldürürseniz askeri ahlakınız olur mu? Hayır." diyerek duruma tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı’na Yanıt

Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur" ifadesine atıfta bulunarak, "Dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu düşünen İsrail ordusu, yaptığı tek şeyin bebekleri öldürmek olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bombardıman ve İnsanlık Dramı

Petro, Gazze'ye yapılan bombardımanın dehşet veren boyutlarına dikkat çekerek, "Bu saldırılarda 20 bin bebek öldürüldü." dedi. İsrail'in askeri operasyonlarını insanlık dışı olarak nitelendirdi.

Barış İçindeki Tarih

Yahudiler ve Araplar arasındaki barışçıl geçmişe vurgu yapan Petro, "İncil'e göre Araplar ve Yahudiler aynı babanın çocuklarıdır. Tarihte birbirlerini öldürmediler, hep barış içinde yaşadılar." şeklinde konuştu.

Filistinlilerin Yardımseverliği

Petro, 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler'in soykırımından kaçan Yahudilere Filistinlilerin yardım ettiğini hatırlatarak, "Filistinliler, soykırımcı ve insanlık suçlusu Hitler'in toplama kamplarından kaçan Yahudilere kucak açtı. Şimdi onlara kucak açanların çocuklarını öldürüyorlar çünkü paraları var, toprak ve güç istiyorlar." dedi.

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