Petro'dan Ortak Ordu Çağrısı: Filistin'in Özgürleştirilmesi ve Gazze

Petro'dan Ortak Ordu Çağrısı: Filistin'in Özgürleştirilmesi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'deki soykırıma karşı çıkan ülkelerin desteğiyle Filistin'i özgürleştirecek ortak bir ordu kurulması çağrısında bulundu.

Açıklama ve gerekçe

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada talebini bir kez daha yineledi.

Cumhurbaşkanı Petro, "ABD ordusu, uluslararası adalet kararlarını destekleyecek kapasitede değilse o zaman Filistin’i özgürleştirecek bir ordu kurmak, Birleşmiş Milletlerin (BM) görevidir. Hükümetlerden ve ordulardan demokrasiyi savunmalarını istemek meşrudur." ifadelerini kullandı.

BM çağrısı ve önceki konuşma

Petro, 24 Eylül tarihinde BM 80. Genel Kurulundaki konuşmasında da "Dünya milletlerini ve halklarını, her şeyden önce insanlık adına ordularını ve silahlarını birleştirmeye davet ediyorum. Filistin Devleti kurulmalıdır." çağrısında bulunmuştu.

Protesto eylemi ve soykırım vurgusu

Gustavo Petro ile Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters, 27 Eylül'de Times Meydanı’nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katıldı.

Petro, "Gazze'de olanlar, kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç, Filistin halkını yok etmektir." ifadelerini kullandı.