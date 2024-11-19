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Petro'dan Rusya ve Ukrayna İçin Diyalog Çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, G20 Zirvesi'nde Rusya ve Ukrayna'ya doğrudan diyalog çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 02:51
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 02:51
Petro'dan Rusya ve Ukrayna İçin Diyalog Çağrısı

Petro, Rusya ve Ukrayna için Diyalog Çağrısı Yaptı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaşa dikkat çekerek taraflara doğrudan diyalog çağrısında bulundu. Bu açıklamalar, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi sırasında basın mensuplarına yapıldı.

Petro, savaşın sona ermesi için mutlaka doğrudan diyalog gerektiğinin altını çizerek, "Ukrayna konusunda esasen konuştuğumuz şey, barışın Rusya ve Ukrayna arasında aracılar olmaksızın doğrudan görüşmelerle başlamasıdır. Barış konferansında bir eksiklik olması durumunda, bu konferans barıştan çok bir savaş konferansına dönüşür" şeklinde konuştu.

Petro, Münih Antlaşması çerçevesinde Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesini temenni ettiklerini de belirtti.

İngiltere Başbakanı Starmer ile Görüşme

G20 Zirvesi'nde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen Petro, ikili ilişkileri de değerlendirdi. Bu kapsamda, Starmer'dan iki ülke arasındaki vize muafiyetinin sürdürülmesini talep etti ve Kolombiya ile İngiltere vatandaşlarının karşılıklı etkileşiminin devam etmesini istedi.

Petro, "Kolombiya, daha fazla öğrenci, turist ve kültürel etkinlik değişimi önerdi. Açık bir göç politikasının iki ülkeye karşılıklı faydalar sağladığını vurguladık" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, sosyal medya platformu X'ten, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak Latin Amerika'nın birlikteliğine vurgu yaptı. Petro, "Latin Amerika ile yüz yüze konuşuyoruz ve hiçbir şey dayatılmıyor. Sosyal refah, açlığa karşı mücadele ve temiz enerji konularında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Amerika kıtası paktı eşitlik ve onur temelinde inşa ediliyor" mesajını paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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