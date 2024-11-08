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Petro'dan Uluslararası Topluma Çocuklara Yönelik Şiddeti Sonlandırma Çağrısı

Gustavo Petro, çocuklara yönelik şiddetin sona ermesi için uluslararası toplumdan daha fazla çaba bekliyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 00:15
Petro'dan Uluslararası Topluma Çocuklara Yönelik Şiddeti Sonlandırma Çağrısı

Petro, Çocuklara Yönelik Şiddet İçin Uluslararası Destek Çağrısında Bulundu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, çocuklara yönelik şiddetin sonlandırılması için uluslararası toplumdan daha fazla çaba harcamasını istedi. Başkent Bogota'da gerçekleşen "Çocuğa Yönelik Şiddetin Sonlandırılması Birinci Küresel Bakanlar Konferansı"nda konuşan Petro, uluslararası camiaya seslendi.

İklim Krizi ve Savaşların Etkileri

Petro, çocuklara ve gençlere yönelik şiddetin yalnızca istismar, dayak ve cinayet ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda iklim krizinin de bu şiddetin bir başka türünü oluşturduğunu vurguladı. Savaşların çocuklar üzerindeki "yıkıcı" ve "trajik" etkilerine dikkat çekerek, "Bugün Kolombiya'da kaç çocuk silahlanmış durumda, Sudan'da ve Lübnan'da çocuklar birbirlerini öldürüyor. Gazze'de ise binlerce insan, bombalarla hayatını kaybetti," ifadelerini kullandı.

İklim Değişikliği ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Petro, iklim krizinin günümüzde çocukları ciddi şekilde etkilediğini ve küresel liderlerin bu soruna yeterince önem vermediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ise, çocuk koruma sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Hükümetler ve vatandaşlar olarak çocuklara ve gençlere yönelik tüm uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirmeliyiz" dedi.

Konferansa Katılım ve Tartışmalar

Konferansa Türkiye'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yeni Güngör katıldı. Konferansta, "çocuğa yönelik şiddet, zorbalık, dijital şiddet, bedensel ceza ve çocuk işçilerin istismarı" gibi önemli konular tartışıldı.

Bu etkinlik, başta Kolombiya hükümeti olmak üzere İsveç hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilciliği (SRSG) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde düzenlendi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen "Çocuğa Yönelik Şiddetin Sonlandırılması Birinci...

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen "Çocuğa Yönelik Şiddetin Sonlandırılması Birinci Küresel Bakanlar Konferansı"nda konuşma yapan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro (ortada), uluslararası topluma çağrıda bulundu.

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