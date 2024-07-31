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Petro'dan Venezuela Seçimlerine Çağrı: Adil ve Şeffaf Olmalı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela'daki seçimlerin adil bir şekilde tamamlanması için Maduro'ya çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 22:45
Petro'dan Venezuela Seçimlerine Çağrı: Adil ve Şeffaf Olmalı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan Venezuela'ya Adalet Çağrısı

Kolombiya'nın lideri Gustavo Petro, Venezuela'da gerçekleşen başkanlık seçimlerinin sonuçlarının adil bir şekilde tamamlanması için Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya önemli bir sorumluluk atfetti. Petro, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, oyların sayımında ciddi şüpheler bulunduğunu vurgulayarak, siyasi temsilcilerin ve uluslararası gözlemcilerin gözetiminde şeffaf bir sayım talep etti.

Seçim Sonrası Protestolar ve Kutuplaşma

Petro, "Seçim sonrası yaşanan protestolar ve oy sayımıyla ilgili ciddi şüpheler, Venezuela'da derin ve şiddetli kutuplaşmaya yol açabilir." diyerek taraflara sağduyu çağrısında bulundu. Kolombiya lideri, Maduro'nun ülkedeki seçim sonuçlarını adil bir şekilde sonlandırması için daha fazla çaba göstermesini beklediğini belirtti.

ABD'ye Yaptırım Çağrısı

Petro, Venezuelalıların, ekonomik ambargolardan "son derece" olumsuz etkilendiğini ifade ederek, ABD’den Venezuela’ya uyguladığı yaptırımları askıya almasını talep etti. "Abluka, yalnızca şiddet, açlık ve kitlesel göçe yol açar. Ablukalar kaldırılırsa, Latin Amerika'dan ABD'ye göç önemli ölçüde azalır. Halk, bu durumda kendi karalarını özgürce alır" şeklinde konuştu.

Kolombiya'nın Venezuela ile İlişkisi

Petro, Venezuela'daki olayların, komşu ülke Kolombiya’yı da etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu. "Kardeş ülkemizde olanlar bir an önce son bulmalıdır. Ne olursa olsun, Kolombiya da bundan etkilenecek. Venezuela, Kolombiya hükümetine yardımcı olduğu gibi, Kolombiya da Venezuela'da barış olması için elini taşın altına koyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'daki Seçimlerin Sonuçları

Venezuela Seçim Konseyi, Nicolas Maduro'nun %51,20 oy oranı ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazandığını duyurdu. Ancak; muhalefet, sonuçların hileli olduğunu öne sürerek, 29 Temmuz’da protestolar düzenledi. Bu protestolar sırasında güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 11 kişi hayatını kaybetti.

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