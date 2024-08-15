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Petro'dan Venezuela'ya Dönüşümlü Hükümet Önerisi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela'daki siyasi krize çözüm olarak 'dönüşümlü hükümet' önerisinde bulundu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 20:26
Petro'dan Venezuela'ya Dönüşümlü Hükümet Önerisi

Petro'dan Yenilikçi Bir Teklif

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela'da 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek devlet başkanı seçimlerinin ardından yaşanan siyasi belirsizlikler için dikkat çekici bir öneride bulundu.

Dönüşümlü Hükümet Modeli

Petro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduroya, Venezuela halkına barış ve refah sunacak bir siyasi girişim için 'dönüşümlü hükümet' modelini değerlendirmesi çağrısında bulundu.

Petro, "Venezuela halkına barış ve refah getirecek siyasi çözüm Maduro'ya bağlıdır. Kolombiya Ulusal Cephesi deneyiminin geçici olarak benimsenmesi, ülkenin mevcut krizine kalıcı bir çözüm getirebilir," dedi.

Ulusal Cephe Önerisi

Kolombiya basınında bu öneri, iktidarın dönüşümlü olarak yönetileceği bir sistem olarak yorumlandı. Eğer Maduro, Petro'nun çağrısını kabul ederse, Venezuela'daki güç dengesinin dönüşümlü hale geleceği öngörülüyor.

Yaptırımlar ve Barış Önceliği

Petro, Venezuela'ya yönelik bütün yaptırımların kaldırılmasını talep ederek, ulusal barışın tesis edilmesi ve yeni, serbest seçimler yapılması gerektiğini vurguladı.

Kolombiya'nın Venezuela sınırının açık kalacağını belirten Petro, "Venezuela'daki siyasi çözüm, barış yolunda atılacak en önemli adımdır. Bu kararı yalnızca Venezuelalılar almalıdır. Halklarımızın ortak refahını artırmak adına sınırlarımız açık kalacaktır," şeklinde ifadelerde bulundu.

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