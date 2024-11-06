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Petro, Trump'a Gazze İçin Seslendi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Trump'ı tebrik ederken Gazze'deki duruma dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 19:28
Petro, Trump'a Gazze İçin Seslendi

Petro'dan Trump'a Gazze Çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ı tebrik etti ve Gazze'deki yaşananlara ilişkin önemli bir çağrıda bulundu.

Trump'ı Kutladı

Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Amerikan halkının kararına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti ve Trump'ı zaferinden dolayı kutladı.

Diyalog ve İklim Üzerine Vurgular

Petro, mesajında, "Kuzey ve güney arasındaki diyalog sürmeli. İklimin çöküş gerçeği de göz ardı edilmemeli. Sınırları kapatmanın tek çözümü, güney halklarının refahının artırılması ve ablukanın sona erdirilmesinden geçiyor," ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Soykırım Meselesi

Son olarak, ABD'deki ilerici hareketin Gazze'deki soykırımı alkışlayamayacağını vurguladı ve bu kritik meseleye dikkat çekti.

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